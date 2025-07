Nieuwe Racing Bulls-teambaas deelt toekomstplannen

Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner heeft voor veel verschuivingen gezorgd. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Alan Permane. De kersvers Racing Bulls-teambaas laat nu voor het eerst van zich horen.

Het ontslag van Horner zorgde voor een opvallende stoelendans bij de Red Bull-teams. Direct na het ontslag van Horner werd Mekies gepresenteerd als opvolger, en dat betekende dat hij het zusterteam Racing Bulls achter zich moest laten. Daar werd hij opgevolgd door de zeer ervaren Alan Permane.

Permane was jarenlang werkzaam bij het team dat nu door het leven gaat als Alpine. Begin 2024 maakte hij de overstap naar Faenza, waar hij de nieuwe Racing Director werd. Nu heeft hij dus promotie gekregen, en zal hij samen met CEO Peter Bayer het team gaan leiden.

Veel reacties

Permane reageert in een interview met Motorsport.com voor het eerst op zijn promotie: "Ik heb veel reacties ontvangen op het nieuws. Sommige waren in schok, anderen waren trots. Het is geweldig dat ze het gevoel hebben dat ik de potentie heb om dit team te leiden."

"Ik ben het senior management in Oostenrijk enorm dankbaar, dat gaat om Oliver Mintzlaff en Helmut Marko, en natuurlijk ook Laurent. Hij heeft me aanbevolen, hij heeft me gepusht, en hij geloofde in mij. Het was echt een geweldige week."

Geen gekke dingen doen

Permane wil niet ineens alles anders gaan doen bij Racing Bulls: "Nou, het plan was actie is om de dingen te houden zoals ze waren. Laurent en Peter hebben een fantastische job geleverd met het team over de afgelopen achttien maanden, wat heeft geleid tot meer competitiviteit. Het is mijn plan om dat zo te houden, het team op hetzelfde spoor te houden zoals het was."

"Het is een geweldig team, en ik weet dat de top van Red Bull enorm blij is met de manier waarop het team wordt geleid. Ze zijn heel erg blij met onze snelheid. Het doel is om aan de top van het middenveld uit te komen, en we strijden daar zeker voor. We gaan door met dat gevecht tijdens dit seizoen."