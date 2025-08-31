user icon
icon

Racing Bulls-teambaas ontzettend blij: "We hebben het gedaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Racing Bulls-teambaas ontzettend blij: "We hebben het gedaan"
  • Gepubliceerd op 31 aug 2025 20:24
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Alan Permane leidt nog maar kort het Racing Bulls-team, maar heeft nu al successen geboekt. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar heeft zijn eerste podium behaald. Hadjar was erg blij met zijn eerste podium. 

Permane was erg blij met het eerste podium van zijn coureur Isack Hadjar. De Racing Bulls-teambaas vertelt tegenover Viaplay over het podium van Isack Hadjar. Permane is erg tevreden. 

Meer over Visa Cash App RB Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

31 aug
 Marko doet geheimzinnig over Red Bull-zitje Hadjar

Marko doet geheimzinnig over Red Bull-zitje Hadjar

30 aug

Eerste podium

Isack Hadjar had nog nooit een podium behaald. De rookie droomde ervan, maar tijdens de Dutch Grand Prix werd het werkelijkheid. Hadjar wist niet wat hem overkwam. Teambaas Permane is supertrots, zo vertelt hij tegenover Viaplay: "Natuurlijk ben ik superblij. We wilden lang meedoen en dat hebben we gedaan."

Hadjar startte zijn race vanaf de vierde plaats, achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De kwalificatie was al een goede prestatie van de Frans-Algerijn, maar hij wist het om te toveren naar de derde plek. 

Profiteren

Isack Hadjar had geluk met het uitvallen van Lando Norris. De McLaren-coureur viel aan het eind van de race uit door een olielek. Isack Hadjar wist daarna George Russell achter zich te houden en daardoor behaalde hij de derde plek. 

Hadjar heeft hiermee vijftien punten behaald en staat nu met 37 punten op de gedeelde negende plek met Nico Hülkenberg. De Frans-Algerijn is erg veel plekken gestegen na de race. Voorafgaand aan de Grand Prix stond Hadjar nog dertiende in het wereldkampioenschap. 

Goede prestaties

Liam Lawson wist een minder goede prestatie neer te zetten. De coureur had een incident met Carlos Sainz en reed vanaf toen onderaan mee. De Nieuw-Zeelander startte vanaf de achtste plaats, maar eindigde als twaalfde. 

Het team van Racing Bulls is ook erg veel gestegen. Het team stond voorafgaand aan de Grand Prix achtste in het wereldkampioenschap, maar staat nu zevende en kijkt tegen een achterstand van maar twee punten aan ten opzichte van Aston Martin.

F1 Nieuws Isack Hadjar Alan Permane Racing Bulls

Reacties (0)

Login om te reageren

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Team Racing Bulls
  • Punten 37
  • Podiums 1
  • Grand Prix 15
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (20)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×