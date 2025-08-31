Racing Bulls-teambaas ontzettend blij: "We hebben het gedaan"

Alan Permane leidt nog maar kort het Racing Bulls-team, maar heeft nu al successen geboekt. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar heeft zijn eerste podium behaald. Hadjar was erg blij met zijn eerste podium.

Permane was erg blij met het eerste podium van zijn coureur Isack Hadjar. De Racing Bulls-teambaas vertelt tegenover Viaplay over het podium van Isack Hadjar. Permane is erg tevreden.

Eerste podium

Isack Hadjar had nog nooit een podium behaald. De rookie droomde ervan, maar tijdens de Dutch Grand Prix werd het werkelijkheid. Hadjar wist niet wat hem overkwam. Teambaas Permane is supertrots, zo vertelt hij tegenover Viaplay: "Natuurlijk ben ik superblij. We wilden lang meedoen en dat hebben we gedaan."

Hadjar startte zijn race vanaf de vierde plaats, achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De kwalificatie was al een goede prestatie van de Frans-Algerijn, maar hij wist het om te toveren naar de derde plek.

Profiteren

Isack Hadjar had geluk met het uitvallen van Lando Norris. De McLaren-coureur viel aan het eind van de race uit door een olielek. Isack Hadjar wist daarna George Russell achter zich te houden en daardoor behaalde hij de derde plek.

Hadjar heeft hiermee vijftien punten behaald en staat nu met 37 punten op de gedeelde negende plek met Nico Hülkenberg. De Frans-Algerijn is erg veel plekken gestegen na de race. Voorafgaand aan de Grand Prix stond Hadjar nog dertiende in het wereldkampioenschap.

Goede prestaties

Liam Lawson wist een minder goede prestatie neer te zetten. De coureur had een incident met Carlos Sainz en reed vanaf toen onderaan mee. De Nieuw-Zeelander startte vanaf de achtste plaats, maar eindigde als twaalfde.

Het team van Racing Bulls is ook erg veel gestegen. Het team stond voorafgaand aan de Grand Prix achtste in het wereldkampioenschap, maar staat nu zevende en kijkt tegen een achterstand van maar twee punten aan ten opzichte van Aston Martin.