Wolff kondigt grote verandering bij Mercedes aan

Het team van Mercedes aast op successen in de komende double header. Toto Wolff wil een goed momentum in handen krijgen, en daarmee wil de teambaas beginnen in België. Wolff geeft echter toe dat Mercedes de focus snel zal gaan verleggen.

Mercedes wist in de eerste helft van het seizoen één race te winnen met George Russell. De Brit komt goed voor de dag en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli liet ook een aantal mooie zaken zien. Mercedes staat na twaalf races op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 210 WK-punten, en ze hebben een kleine achterstand op het team van Ferrari.

Momentum vasthouden

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil gaan scoren in de komende races, zo laat hij weten in de preview van het team: "De komende twee Grands Prix bieden ons een kans om aan de zomerstop te beginnen met een goed momentum. In de eerste twaalf races van het seizoen deden we meerdere keren vooraan mee. In andere races hadden we het dan weer lastig."

"We hebben onze energie gebruikt om er hard voor te zorgen dat we competitief kunnen zijn bij alle evenementen."

Focus op 2026

Na de zomerstop zal Mercedes zich niet langer volledig focussen op de huidige auto. Wolff is daar heel erg duidelijk over: "Na de shutdown is het onvermijdelijk dat onze aandacht meer zal verschuiven naar 2026. In de volgende twee races is het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat we de W16 in een zo goed mogelijke positie krijgen op meerdere verschillende circuits."

Grote verschillen

Wolff wil zo goed mogelijk voor de dag komen: "Spa en de Hungaroring zijn bruikbare plekken om verder te gaan met dit werk. Ze hebben verschillende karakters: Spa met de hoogteverschillen, de snelle bochten en het wisselvallige weer, en dat staat in contrast met de bochtige lay-out van Boedapest met één van de hoogste baantemperaturen van het jaar."