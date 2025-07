Piastri gebrand op succes in Spa: "We hebben heel hard gewerkt"

Oscar Piastri gaat aankomend weekend in België zijn koppositie in het wereldkampioenschap verdedigen. De Australische McLaren-coureur geldt samen met zijn teamgenoot Lando Norris als de favoriet voor de zege, en hij heeft er veel zin in om weer achter het stuur te kruipen.

Piastri is bezig met een opvallend stabiel seizoen in de Formule 1. De Australische coureur heeft weinig foutjes gemaakt, en wist al vijf Grands Prix op zijn naam te schrijven. Hij staat echter al een aantal weken droog, aangezien zijn laatste zege dateert van begin juni. In de raceweekenden daarna kwam zijn teamgenoot Norris goed voor de dag, waardoor het verschil in het kampioenschap flink is gekrompen.

Dromen van Spa

Na twee rustige weken mag Piastri vol aan de bak, en hij heeft er veel zin in. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Ik heb er altijd heel erg veel zin in om te gaan racen op Spa. Het is een legendarisch circuit en het voelt geweldig om te racen op al die zeer snelle delen van de baan. Dit is zeker één van de hoogtepunten van de kalender."

Gebrand op succes

Piastri weet echter ook dat hij moet scoren. De Australiër is gebrand op succes, en hij stelt dat McLaren zeer hard heeft gewerkt: "We hebben hard doorgewerkt tijdens het gat dat tussen de raceweekenden zat. Ik wil iedereen bedanken voor het harde werk dat ze hebben geleverd op het McLaren Techonolgy Centre."

Veel punten

Piastri staat na twaalf raceweekenden op 234 WK-punten, zijn teamgenoot Norris staat tweede met 226 punten. Het verschil is klein, en aankomend weekend kunnen er in België veel punten worden verdiend. Er staat immers weer een sprintrace op het programma, en dat betekent dat Piastri goed moet opletten. In theorie kan hij immers zijn koppositie gaan verliezen aan Norris.