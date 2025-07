FIA overweegt regelwijziging na Mercedes-klacht over Red Bull

Autosportfederatie FIA overweegt een opvallende regelwijziging. Het gaat om het bedrag dat moet worden betaald als een team een protest indient. Deze opvallende stap volgt na frustratie bij Mercedes over een protest van Red Bull tegen George Russell na de Canadese Grand Prix.

Vorige maand zorgde Red Bull voor frustratie toen ze ruim na afloop van de Canadese Grand Prix een protest indiende tegen racewinnaar George Russell. Ze vonden dat hij een braketest had uitgevoerd ten opzichte van Max Verstappen, en de stewards deden uren over hun onderzoek. Dit zorgde voor frustratie bij Mercedes, en men pleitte voor een regelwijziging.

Wolff pleit voor hoger bedrag

Teams die een protest indienen moeten momenteel een aanbetaling doen van 2000 euro. Als de stewards meegaan in het protest, dan krijgen ze het bedrag terug. Als het protest wordt afgewezen, dan zijn ze het bedrag kwijt. Na het protest van Red Bull stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het bedrag omhoog moet, omdat teams dan twee keer gaan nadenken over een mogelijk protest.

Het protest van Red Bull werd na uren vergaderen afgewezen, maar bij Mercedes waren ze er dus helemaal klaar mee.

F1 Commission zet punt op de agenda

Gisteren kwam de F1 Commission bij elkaar voor een vergadering in Londen. Daar stonden meerdere punten op de agenda, en de FIA liet na afloop weten dat er ook is gekeken naar de aanbetaling bij protesten, beroepen en right to reviews. Dit bedrag zal worden geëvalueerd en wordt mogelijk aangepast.

De FIA laat daarnaast weten dat na de F1 Commission ook nadenkt over een invoering van een onderzoeksvergoeding. Dit volgt na eerdere uitlatingen van McLaren-CEO Zak Brown, die hier een voorstander van zou zijn. Het wil nog niet zeggen dat deze regels daadwerkelijk worden ingevoerd, en het is de verwachting dat de FIA op een later moment met meer nieuws naar buitenkomt.