Valkenburg ontkent uitspraken over persmoment Verstappen

Viaplay-commentator Nelson Valkenburg zorgde eerder deze week voor de nodige opschudding. Hij beweerde dat hij een gerucht had gehoord dat Max Verstappen een speciale persconferentie zou houden in Spa. De commentator krabbelt nu terug en nuanceert zijn uitspraken.

De toekomst van Max Verstappen is een hot item in de Formule 1-wereld. De Nederlander is bezig met een lastig seizoen bij Red Bull, en de frustratie begint te groeien. Hij lijkt kansloos voor de wereldtitel, en bij zijn team Red Bull is het zeer onrustig. Hij wordt dan ook in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en het is de verwachting dat hij voor de zomerstop met duidelijkheid gaat komen.

Bijzonder gerucht

Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van Verstappen, en dat zorgt voor onrust. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg deed mee aan de speculatie, en deed een opvallende uitspraak in de podcast Nailing the Apex. Hij stelde dat hij geruchten had gehoord dat ze zich moesten voorbereiden op een persconferentie van Verstappen in Spa.

Hij stelde dat het slechts ging om een gerucht, maar hij had zijn uitspraken al gedaan. Zijn woorden gingen snel het internet over, en het zorgde voor zeer veel geruchten. Er werd snel ontkend dat er een persmoment zou worden gehouden, maar een officiële bevestiging van Verstappen bleef uit.

Valkenburg krabbelt terug

Valkenburg heeft snel zijn keutel ingetrokken. De Viaplay-commentator kwam met een nuance op zijn Instagram Stories: "Nee, ik heb niet gezegd dat ik wist of verwachtte dat er in Spa een persconferentie met een aankondiging over de toekomst van Max komt. Ik wees alleen op de wilde geruchten die er nu rondgaan. Maar ik denk dat sociale media het punt al voor me heeft gemaakt."

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, of hij dat contract gaat uitdienen blijft dus nog even onduidelijk.