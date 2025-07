"Hoe de Formule 1 terug kan komen naar Argentinië".

Franco Colapinto is de eerste Argentijn in de Formule 1 in een lange tijd. De laatste Argentijnse coureur was Gastón Mazzacane in 2001. Niet lang geleden werd er nog gesproken over een vertrek van de Argentijn, maar het Argentijnse bedrijfsleven schaart zich achter hem. Er kan zomaar eens een renaissance aanstaande zijn.

Het bekende Autodromo Oscar y Juan Galvez in Buenos Aires zal een grootscheepse renovatie ondergaan, met als uiteindelijk doel een terugkeer op de Formule 1-kalender. Het circuit organiseerde voor het laatst een F1-race in 1998, voordat het werd gesloten vanwege de verouderde infrastructuur.

Revisie

Onder leiding van F1-circuitontwerper Hermann Tilke wordt het gehele Argentijnse circuit omgebouwd. De lay-out is veranderd en dat heeft gezorgd voor een FIA Grade 2. Er is zelfs nog een update die op de planning staat. Na deze update zou het circuit een FIA Grade 1 moeten hebben.

"We hebben een plan in twee fasen. Fase 1 is voor de MotoGP in 2027 en fase 2 is voor de Formule 1", aldus Tilke, tegenover Soy Motor. "Het moet resulteren in een heel goed en spannend circuit."

Veranderde lay-out

Nu de lay-out verandert, verdwijnen enkele bochten zoals Vivorita en Ombu, maar de Salotto Curve en de Ascari Chicane blijven bestaan. De infrastructuur wordt ook verbeterd met maar liefst ruimte voor 120 duizend fans, betere waterafvoer, verbeterde wegen en garages.

"Alles wat we herontwerpen is niet alleen voor de coureurs, maar ook voor de toeschouwers", voegt Tilke eraan toe. "We hebben uitkijkposten, een 360-graden toeschouwerscircuit en een concertzone. We moeten de paddock aanzienlijk uitbreiden - de capaciteit van het pitgebouw vergroten, garages toevoegen en moderniseren."

Begin verbouwing

In november dit jaar begint de verbouwing en het zou in 2027 helemaal gereed moeten zijn. Maart dat jaar debuteert de MotoGP in Argentinië. De Formule 1 is nog niet bevestigd, maar de MotoGP zou het interessant kunnen maken voor de Formule 1.