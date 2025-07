Hoe Hamilton geschiedenis kan schrijven op iconische circuit van Spa

Lewis Hamilton heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Hij stond nog geen enkele keer op het podium, maar begon wel steeds meer vertrouwen te krijgen in zijn Ferrari. Als Hamilton verrast met een zege in België, dan heeft hij een nieuw record achter zijn naam staan.

Het circuit van Spa-Francorchamps bracht Hamilton het verleden veel successen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist de Belgische Grand Prix vijf keer te winnen. Hij staat daarmee op gelijke hoogte met de legendarische Ayrton Senna, maar is niet de man met de meeste zeges op Spa. Dat record staat nog altijd op naam van Michael Schumacher, die zes keer wisten te winnen op het circuit in de Ardennen.

Schumacher evenaren

Als Hamilton weet te verrassen in de Grand Prix van aankomende zondag, dan komt hij dus op gelijke hoogte met Schumacher. De kans is klein dat Hamilton echt kan meevechten in de Grand Prix van aankomend weekend. Ferrari is niet zo snel als McLaren, en vecht vooral met Mercedes en Red Bull Racing. In tegenstelling tot deze drie teams heeft Ferrari nog geen race gewonnen in het huidige seizoen.

Ferrari blijft hoopvol

Hamilton wist wel de sprintrace in China te winnen, maar stond in de Grands Prix nog niet op het podium. Bij Ferrari blijven ze echter hoopvol, ook omdat de tests met de nieuwe achterwielophanging in Mugello goed uitpakte. Het is de verwachting dat ze hier ook mee gaan rijden tijdens het Belgische Grand Prix-weekend.

Voor Max Verstappen is het record van de meeste zeges in België nog ver uit zicht. Hij staat nu op drie zeges op Spa, en staat daarmee op gelijke hoogte met Juan Manuel Fangio, Damon Hill en Sebastian Vettel.

Meeste zeges in België:

1. Michael Schumacher - 6 zeges

2. Ayrton Senna - 5 zeges

3. Lewis Hamilton - 5 zeges

4. Jim Clark - 4 zeges

5. Kimi Räikkönen - 4 zeges