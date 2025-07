Steun voor Russell: "Bizar dat hij nog geen stoeltje heeft!"

David Coulthard vindt het bizar dat George Russell nog geen stoeltje heeft voor volgend seizoen. De Brit staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap, maar heeft zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd.

Russell is bezig met een sterk seizoen en schreef de Canadese Grand Prix op zijn naam. De Brit heeft tot nu toe 81 Grands Prix gereden voor het team van Mercedes, maar het is geen zekerheid of de Brit de 100 Grands Prix kan behalen.

Ongeloof bij Coulthard

In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 zegt oud-coureur David Coulthard dat hij er helemaal niets van snapt: "Dat George niet officieel is vastgelegd (voor het seizoen 2026) is een beetje bizar", zo stelt de Schot. "Op basis van de prestaties op dit moment, zelfs als er een verandering in de line-up van Mercedes zou zijn, zou je niet denken dat het George zou zijn die de verandering zou zijn."

"Er zijn een paar dingen waar we allemaal op wachten tot ze op hun plaats vallen", zo eindigt Coulthard zijn betoog over de Britse Mercedes-coureur. Russell heeft bij Mercedes vier overwinningen behaald.

Toekomst

Toto Wolff heeft echter een positief bericht voor Russell. Hij legde dat eerder uit aan de internationale media: "We willen de relatie absoluut voortzetten,” zei de Oostenrijker. Alles gaat zijn normale gang - we hebben tijdschema's afgesproken en we zitten absoluut binnen dat kader, en het is duidelijk dat het silly season nu begint. Sommige gesprekken moet je gewoon voeren, maar het verandert niets aan mijn fundamentele mening over hoe het team verdergaat."

George Russell staat momenteel vierde achter Max Verstappen en de McLaren-coureurs. De Mercedes-coureur heeft tot nu toe vijf podiums behaald dit seizoen, waarvan een overwinning. Russell komt achttien punten te kort vergeleken met Max Verstappen, die met de derde plek voor hem ligt in het wereldkampioenschap. Mercedes is momenteel het derde team in het constructeurskampioenschap.