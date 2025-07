Herbert denkt dat Verstappen McLaren-duel gaat verpesten

Johnny Herbert ziet Max Verstappen dit jaar geen kampioen worden. Wel verwacht hij dat Verstappen het lastig kan maken voor Oscar Piastri en Lando Norris. De McLaren-coureurs strijden samen om de wereldtitel van 2025.

De eerste seizoenshelft zit erop, en dat zorgt voor een aantal opvallende inzichten. De McLaren-coureurs hebben afstand genomen van Max Verstappen en een wereldkampioenschap lijkt er niet meer in te zitten voor de Nederlandse viervoudig kampioen.

Geen wereldkampioen

De kans is groot dat Verstappen volgend seizoen 'gewoon' weer met nummer 33 rijdt. De viervoudig wereldkampioen lijkt niet over het materiaal te beschikken om alsnog wereldkampioen te worden dit jaar. In gesprek met de officiële site van de Formule 1 krijgt Herbert de vraag of Verstappen nog kans maakt op de wereldtitel: "Voor dit seizoen, ja."

"Hij zal betrokken raken bij het gevecht, hij zal problemen veroorzaken voor de anderen en hij zal invloed hebben - omdat hij punten kan afpakken van de anderen", legde Herbert uit. "Daar zal hij ook van genieten: 'Ik ben er nog, ik ben er nog'." Toen er aan Herbert werd gevraagd of er echt 0% kans was op een titel voor Verstappen, zegt hij: "Het is hoogst onwaarschijnlijk. Er zou een implosie kunnen plaatsvinden bij McLaren, maar ik denk het niet."

Aanwezigheid

Volgens Herbert kan de aanwezigheid van Verstappen al genoeg zijn om het spannend te maken tussen de twee McLaren-coureurs: "Hij zal ze op een iets andere manier laten denken", zo stelt Herbert in het interview. "Ze vechten voor het kampioenschap terwijl ze ook te maken hebben met Max."

Max Verstappen kampt momenteel met een achterstand van 69 punten op de leider van het wereldkampioenschap, Oscar Piastri. Lando Norris heeft een voorsprong van 61 punten op de Nederlander. Het is niet geheel onmogelijk voor Verstappen om de achterstand in te halen, maar het is wel een lastige taak.