Oud-coureur verwacht spektakel in België: "Verstappen wordt de headliner"

Laurent Mekies begint volgend weekend aan zijn eerste race als Red Bull-teambaas. De Fransman heeft de ontslagen Christian Horner opgevolgd en oud-coureur Jolyon Palmer voorspelt dat Red Bull gaat terugslaan.

Het team van Red Bull Racing loopt nog niet zo goed als verwacht. Ze staan momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, achter de drie grootste concurrenten. Jolyon Palmer denkt dat Max Verstappen en Laurent Mekies een droomstart gaan beleven.

Intens weekend

In gesprek met de F1 Nation Podcast vertelt Palmer over het nieuwe hoofdstuk van Mekies: "Hij heeft zich vast voorbereid op de massale aandacht vanuit de media. Desondanks wordt het een intens weekend voor hem. Laurent gaat aan de slag bij een team dat titels heeft gewonnen. Hij heeft de ervaring van Racing Bulls, maar dat team werkt op een heel andere manier en er bestaan andere verwachtingen. Red Bull heeft wel nog steeds alle ingrediënten in huis om een sterk weekend neer te zetten."

"Ze beschikken nog steeds over een geweldig raceteam en ze weten hoe ze een raceweekend aan moeten pakken. Daarnaast hebben ze met Verstappen een coureur die bijzonder sterk kan presteren, ook als hij met de rug tegen de muur staat. Max is altijd goed op Spa. Laurent gaat in ieder geval vooral de werkwijze leren kennen tijdens zijn eerste weekend. Puur persoonlijk is het heel anders voor hem, met de druk van de media en alle vragen. Het is wel een sprintweekend, dus er zullen meteen gespreksonderwerpen vanaf de baan zijn. Je hoopt gewoon dat Red Bull goed kan starten en dat Verstappen het laat zien."

Steun van het team

"Ik denk dat ze op dit moment allemaal achter hem gaan staan. Het blijft de nasleep van de afgelopen anderhalf jaar en veel sleutelfiguren hebben Red Bull verlaten. Er zijn veel mensen binnen het team die om zich heen kijken en denken: 'Wie is de volgende?' Het hele team was erg onrustig. Dit is een kans voor de rest van het team, dat erg goed is in wat het doet. Zoals ik al zei, ik denk niet dat er met een nieuwe teambaas veel gaat veranderen in een week tijd. Ze hebben niet de touwtjes in handen aan de pitmuur, rijden niet in de auto en implementeren geen strategieën. Het is echt aan het raceteam om het beste eruit te halen. Het draait allemaal om de communicatielijnen van Laurent, om ervoor te zorgen dat hij snel op de hoogte is en in de loop zit. Hij begrijpt de situatie van het team."

"Ik vraag me af, met de verschillende persoonlijkheden tussen Christian en Laurent, of er een cultuurverandering bij Red Bull plaatsvindt. Horner heeft een aanvallende aard, was altijd optimistisch en sloeg terug als hij in de verdediging werd gedwongen. Vergeet al die stukjes papier niet die we zagen wanneer er een beslissing van de stewards tegen hem of Verstappen werd genomen. Ik vraag me af of dat zal veranderen en of het een iets pragmatischer raceteam zal zijn. Misschien vlammen alle kanonnen niet altijd langer in het voordeel van Max, maar we zullen zien. We weten niet hoe Mekies zich in deze situaties zal gedragen", zo eindigt Palmer zijn woordje in de podcast.