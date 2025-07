F1-kampioen waarschuwt Norris: "Je bent zelf je grootste vijand"

Lando Norris staat na twaalf races vlak achter zijn teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Norris heeft een achterstand van slechts acht punten, en heeft alles nog in eigen handen. Eén foutje kan het allemaal verpesten voor de Brit.

Oud-wereldkampioen Jenson Button heeft Lando Norris advies gegeven voor zijn tweede seizoenshelft. Norris moet stoppen met 'zijn eigen vijand zijn' en moet beseffen dat iedereen fouten maakt.

Herstellen

De McLaren-coureur is zichzelf goed aan het herstellen. Norris heeft een back-to-back-overwinning in Spielberg en Silverstone en ligt daardoor nog maar acht punten achter op Oscar Piastri. De Brit heeft zich dus goed hersteld van de fout die hij in Canada maakte. Daar crashte hij op teamgenoot Oscar Piastri.

Gedurende dit seizoen was Norris zelfkritisch. Hij kreeg daar heel wat kritiek op, maar sinds zijn crash met Piastri is Norris steeds positiever. Jenson Button vertelt Norris dat fouten onderdeel zijn van het leven en dat die kunnen gebeuren.

Mentaal zwaar

Button geeft zijn mening over de zaak in gesprek met de site van de Formule 1: "Oostenrijk was echt een belangrijk weekend voor Lando. Ik denk dat als het nog langer zou duren zonder dat Lando zou winnen, het mentaal erg zwaar is voor een coureur. Vooral voor iemand als Lando, die volgens mij soms zijn grootste vijand is - hij legt zichzelf veel druk op. Hij is ongelooflijk snel, maar als hij een klein foutje maakt, neemt hij dat echt ter harte."

"Hij moet zich realiseren dat we allemaal fouten maken. Het gebeurt, het hoort bij het racen en meestal verlies je dan eerder dan dat je wint. Ik hou van zijn persoonlijkheid en ik denk echt dat hij supersnel is. Oscar is een heel andere persoonlijkheid, heel nuchter. Niets lijkt hem van zijn stuk te brengen en dat maakt hem een heel, heel moeilijke concurrent."