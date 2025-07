Ambitieuze Brown deelt het ultieme doel van McLaren

Het team van McLaren is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Ze voeren beide wereldkampioenschappen aan, en ze zijn veel sneller dan de rest. CEO Zak Brown is enorm trots op zijn team, maar hij weet zeker dat er meer mogelijk is. De Amerikaan wijst het ultieme doel van McLaren aan.

McLaren veroverde vorig jaar voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel. Ze willen ook graag de wereldtitel gaan pakken, en de kans is zeer groot dat dit gaat gebeuren. Halverwege het seizoen voeren Oscar Piastri en Lando Norris het wereldkampioenschap aan, en werden ze slechts drie keer verslagen.

Het ultieme doel

McLaren kan de dubbel ruiken, en Brown is dan ook heel trots. Toch laat hij aan TSN weten dat hij meer wil: "Ik heb het gevoel dat we op de goede weg zijn. Ik denk dat we onze doelen aan het behalen zijn, maar het ultieme doel is: de Indy 500 winnen, de IndyCar winnen, het constructeurskampioenschap winnen, Le Mans winnen en het WEC winnen. En dat dan allemaal nog een keertje herhalen."

"Tot nu toe hebben we pas één van die doelen gerealiseerd, namelijk de constructeurstitel in de Formule 1. Maar ik meen het serieus als ik zeg dat we goed op weg zijn. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel voor ons."

Successen door trekken naar de IndyCar

Brown is trots op de prestaties in de Formule 1, en kijkt nu vooral naar de IndyCar. Daar wil hij nu nog meer successen gaan boeken: "We zitten dichterbij. We zijn er nog niet, maar we zijn bezig aan een goed seizoen. Op dit moment staan we tweede en volgens mij vijfde in het kampioenschap."

"Ik heb in al mijn jaren in de IndyCar nog nooit een coureur zo zien domineren als Alex Palou. Hij is een enorm talent in een geweldig team."