Verstappen uitgenodigd voor nieuw Amerikaanse race-avontuur

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook graag in een andere klasse wil racen. Arie Luyendyk zou het prachtig vinden als Verstappen een uitstapje gaat maken naar de IndyCar, maar de vraag is of dat ooit gaat gebeuren.

Verstappen rijdt momenteel nog 'gewoon' in de Formule 1. Hij droomt echter van andere klassen, en flirtte dit jaar al met racen op de Nürburgring. Hij werkte een test af op het circuit, en maakte daarna bekend dat hij werk gaat maken van dit avontuur. Hij test regelmatig met zijn GT3-bolides, terwijl hij ook graag wil deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans.

De droom van Luyendyk

Racen in de Verenigde Staten lijkt minder hoog op zijn wensenlijstje te staan. Toch is men ook daar gecharmeerd van Verstappens stuurmanskunsten, en hij kijkt zelf ook graag naar die races. De Nederlandse IndyCar-legende Arie Luyendyk laat in het programma Racers Unchained van Paul Tracy dat hij van Verstappen heeft gehoord dat hij kijkt naar de verrichtingen van Arie Luyendyk Jr. in de Stadium Super Trucks.

De tweevoudig Indy 500-winnaar trekt dan ook een duidelijke conclusie: "Ik weet zeker dat hij ook naar de IndyCar kijkt, en waarschijnlijk kijkt hij ook naar de NASCAR. Ik zou het geweldig vinden om hem in een IndyCar te zien."

Ziet Verstappen het zitten?

Het is echter nog maar de vraag of dit gaat gebeuren. Verstappen liet in het verleden meerdere keren doorschemeren dat hij niet zit te wachten op een deelname aan de IndyCar. Hij is vooral geen fan van het racen op de ovals, de Red Bull Racing-coureur wees vooral naar de harde crashes die hier plaatsvinden.

Een test op een normaal circuit heeft Verstappen echter nog niet uitgesloten, waardoor de wens van Luyendyk toch nog blijft bestaan. Verstappen heeft momenteel wel weinig tijd door de overvolle Formule 1-kalender.