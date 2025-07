IndyCar-legende Luyendyk ontrafelt het geheim van Verstappen

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. Hij staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar kenners prijzen hem nog steeds de hemel in. Dat geldt ook voor IndyCar-legende Arie Luyendyk, die aanwijst waarom Verstappen zó goed is.

Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Een vijfde titel op rij lijkt er niet in te zitten, maar ook dit jaar liet hij regelmatig zijn krachten zien. In Japan en Silverstone reed hij bizarre polerondjes, en zijn spectaculaire zege in Imola leverde hem veel complimenten op. Kenners blijven er dan ook bij dat Verstappen de beste coureur is.

Mentaal ijzersterk

Ook de Nederlandse tweevoudig IndyCar-winnaar Arie Luyendyk is onder de indruk. In de podcast Racers Unchained van oud-coureur Paul Tracy, legt hij dat uit: "Ik keek naar de Braziliaanse Grand Prix op Netflix, en daar zit ook het radioverkeer bij."

"Dan hoor je Lando Norris op de radio, en dan hoor je Max. Het is alsof je luistert naar een twaalfjarige Lando, en je luistert naar een dertigjarige veteraan, Max. Zo kalm, zo berekend. 'Ik zou het geen vijf minuten meer uithouden in dit weer'. En Lando zei zoiets van: 'Oh, we gaan allemaal dood'. Het is waanzinnig hoe sterk hij is op mentaal vlak."

Verstappen kan alles tegelijk

Luyendyk steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken: "Hij kan zoveel dingen tegelijk doen. Hij is zo'n gast die kan multitasken. Ik denk dat dat voortkomt uit al het racen dat hij als kind deed in de karts, maar dan is er ook het simracen. Dat helpt ook best veel."

De IndyCar-veteraan geeft een voorbeeld: "Hij volgde Lando ergens en hij zei dat hij niet genoeg vertraagde, toen er met een gele vlag werd gezwaaid. En Lando kreeg daar een straf voor. Hij ziet het hele plaatje en hij heeft dat in een nanoseconde door. Hij is een geweldig talent en bovendien is hij voor mij een aardige vent."