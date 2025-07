Wolff deelt de waarheid over Mercedes-vertrek Hamilton

Lewis Hamilton maakt alweer een tijdje onderdeel uit van Ferrari. De Brit heeft al twaalf races gereden voor de Scuderia. Echter, hij is zijn oude werkgever nog niet vergeten. Hamilton spreekt nog regelmatig met zijn oude teambaas Toto Wolff.

Hamiltons vertrek bij Mercedes kwam als een klap. De zevenvoudig wereldkampioen vertrok van Mercedes naar Ferrari en dat was even slikken voor Wolff. Na twaalf seizoenen samenwerken kwam daar plotseling een eind aan.

Band beïnvloeden

Toto Wolff heeft er alles aan gedaan om actief mee te denken met Hamilton en wilde hun band niet vergiftigen. In gesprek met The Wall Street Journal zegt Wolff: "Toen hij besloot om te vertrekken, had het echt heel gênant kunnen zijn. Op het randje van vijandig, zelfs. Maar we hebben toen actief besproken hoe we dat konden voorkomen, en we hebben allemaal ons uiterste best gedaan om een begripvolle omgeving te creëren."

"Hij is zo ook een vriend van het team gebleven. Tijdens raceweekenden komt hij het kantoor zelfs gewoon binnengelopen! Dan praat hij even met de engineers en eet hij wat. En na een hoop Grands Prix reist hij zelfs terug naar huis met me. Zo hebben we het oude groepje een beetje in stand gehouden: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton en ik, die samen terugvliegen na races", zo zegt Wolff tegen The Wall Street Journal.

Verschil tussen baan en realiteit

Inmiddels zijn Hamilton en Wolff rivalen van elkaar, maar dat beïnvloedt niets buiten de baan: "Op de baan willen we ze nog steeds verslaan, daar twijfelen we niet over. Maar we kennen elkaar al twaalf jaar en vertrouwen elkaar. Ik leef bijvoorbeeld een heel ander leven door zijn ogen. hij laat me zelfs zien met wie hij flirt en date, en vraagt me dan ook om advies! Dan zeg ik: 'Ja, je moet dat doen, en vertel me daarna hoe het was!'".

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. De huidige coureurs van Mercedes: Andrea Kimi Antonelli en George Russell staan zevende en vierde in het wereldkampioenschap.