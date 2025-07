F1-teambaas verkiest Hamilton boven Verstappen

Max Verstappen is de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. Volgens Günther Steiner betekent dat echter niet dat hij groter is dan het team. De Italiaanse oud-teambaas is namelijk van mening dat slechts één coureur dat kan maken: Lewis Hamilton.

Verstappen is de belangrijkste man binnen het team van Red Bull. Volgens veel mensen is de auto om hem heen gebouwd, en zijn teamgenoten zijn al jaren niet in staat om in zijn buurt te komen. Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028, en hoeft van Red Bull niet te verschijnen bij allerlei evenementen waar hij niet op zit te wachten.

Groter dan het team

Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner hoeft dit niet te betekenen dat hij groter is dan Red Bull. In de podcast Business of Sport verklaart hij dat: "Ik denk dat Lewis Hamilton de enige is die boven een team staat in de Formule 1. Zijn aanwezigheid en zijn statuur, dat is ook enorm buiten de sport. Daar komt het op neer. Je bent geweldig binnen de sport, maar als je buiten de sport geweldig wordt, ben je groter dan het team."

"Hetzelfde geldt bijvoorbeeld in het voetbal, daar gebeurt dit ook. Ik denk dat in de Formule 1 Lewis echt de enige is die daar op dit moment aanspraak op kan maken."

Het verschil met Verstappen

Steiner gaat dan in op de situatie van Verstappen bij Red Bull: "Ik denk dat Max heel erg groot is in de sport, maar hij heeft niet datzelfde aan hem kleven. Hij werkt er niet aan om iemand buiten de sport te zijn, want voor hem bestaat zijn leven volledig uit autoracen."

"En dat terwijl Lewis ook iets anders heeft wat hij wil bereiken in zijn leven. Ik denk dat we het nu zien met Lewis bij Ferrari. Het zijn samen twee enorme merken en het is soms bijna een conflict, wie is er groter? Ferrari of Lewis?"