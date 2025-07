'Ferrari wil Vasseur niet ontslaan, en gaat structuur McLaren na-apen'

Het contract van Ferrari-teambaas Fred Vasseur loopt af eind dit jaar. Ferrari wil echter nog niet van de teambaas af. Het lijkt er niet op dat ze van de Fransman af willen, en een nieuwe deal lijkt aanstaande.

Het lijkt erop dat Ferrari McLaren wil gaan na-apen qua structuur. Op die manier willen ze weer meer gaan winnen en Fred Vasseur zou dan gewoon kunnen blijven. Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben beide een contract voor volgend seizoen.

De toekomst is belangrijk

Voor het team van Ferrari worden de komende jaren zeer belangrijk. Hoewel zij kunnen bouwen op hun geschiedenis, willen ze toch meer winnen dan nu het geval is. In 2022 wilde ze dat ook, dus namen ze teambaas Fred Vasseur aan als vervanger van Mattia Binotto. Ferrari-directeur Johan Elkann is op zoek naar een teambaas die constructeurskampioenschappen kan winnen.

Fred Vasseur past ondanks de nog niet gewenste resultaten toch binnen dat plaatje. Ferrari wil zijn strategie veranderen en grote concurrent McLaren nadoen. Ferrari wil eenzelfde situatie in het management als McLaren heeft, zo meldt de Italiaanse krant Corriere dello Sport. Bij McLaren is Andrea Stella de teambaas, maar Zak Brown staat nog boven Stella en fungeert als CEO.

Ferrari wil na-apen van McLaren

Zo wil Ferrari het ook gaan aanpakken. Ze willen Fred Vasseur behouden als teambaas, maar nog iemand anders boven de Fransman zetten. Waarschijnlijk komt er dan iemand die tussen Vasseur en CEO Benedetto Vigna in staat. Wie Ferrari zou willen hebben, is nog maar de vraag. Eerder heeft Ferrari al interesse gehad in de diensten van Christian Horner/

Ferrari staat momenteel tweede en is sinds 2008 geen wereldkampioen meer geweest. Sinds de komst van Vasseur is Ferrari derde en tweede geëindigd en nu staan ze ook tweede. McLaren staat echter met 238 punten voor op Ferrari en daarom wil Ferrari het ook aanpakken, net zoals het papaya-oranje team.