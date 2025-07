Vettel verklaart liefde aan Red Bull, maar heeft geen spijt van Ferrari-transfer

Sebastian Vettel stelt dat hij geen spijt heeft van zijn stap naar Ferrari, maar hij legt uit dat zijn liefde voor Red Bull nooit is verdwenen. De Duitser behaalde bij Red Bull Racing vier wereldtitels en verkaste in 2015 naar Ferrari.

De Duitser wist bij Ferrari nog twee keer vicekampioen te worden, maar een wereldttiel zat er niet meer in. De Duitser wist nog wel veertien Grand Prix-overwinningen op zijn naam te zetten.

Ervaring

"De overstap zelf betreur ik niet", zegt de 38-jarige oud-coureur in de ORF-podcast Sport am Sonntag. "Ik denk dat het me veel heeft opgeleverd – vooral in ervaring en het besef van wat ik destijds bij Red Bull had."

"Ik denk dat de menselijke kant toen een beetje verloren is gegaan", vertelt hij, waarbij hij de geheimhouding rond zijn Ferrari-contract als voornaamste reden noemt. Omdat hij zich "te strikt aan bepaalde afspraken hield", verliep zijn overstap van Red Bull naar Ferrari wat stroef. Dat zou hij nu anders aanpakken. "Maar alles bij elkaar genomen had ik een fantastische tijd en heb ik nog steeds een goede band met de mensen met wie ik toen heb samengewerkt."

Fijne tijd

"Terugkijkend denk ik dat het beter was geweest om er gewoon open over te zijn en me niet strikt aan die clausule te houden", geeft de viervoudig wereldkampioen toe. Zijn jaren bij Ferrari waren weliswaar mooi, maar konden de periode bij Red Bull niet overtreffen. "De mensen, de momenten die je samen beleeft en hoe sterk dat je verbindt," zegt Vettel, "zoiets heb ik in de jaren daarna niet meer op dezelfde manier ervaren. Ook al heb ik een fijne tijd bij Ferrari gehad, een groot deel van mij blijft zich identificeren met Red Bull en Red Bull Racing."

Sebastian Vettel startte uiteindelijk 299 Grands Prix. De Duitser behaalde daarin 53 overwinningen en 57 pole positions. Hij kwam uit voor BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari en Aston Martin.