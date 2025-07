Verstappen wint prestigieuze sportprijs voor het derde jaar op rij

Max Verstappen is voor het derde jaar op rij verkozen tot de beste coureur ter wereld. Het gaat om de ESPY Award, die elk jaar wordt uitgereikt door de Amerikaanse sportzender ESPN.

Het is niet de eerste keer dat Max Verstappen deze prijs heeft gewonnen. De Nederlander won de prijs ook al in 2023 en 2024. In die jaren werd Verstappen dan ook wereldkampioen; dit jaar staat hij derde in het wereldkampioenschap.

Drie keer

In 2023 won Verstappen de prijs voor het eerst. Hij eindigde daarmee boven NHRA-races Brittany Force, NASCAR-coureur Kyle Larson en IndyCar-coureur Josef Newgarden. Max Verstappen werd dat jaar wereldkampioen in de koningsklasse van de racerij met maar liefst negentien Grand Prix-overwinningen.

In 2024 won Max Verstappen opnieuw de onderscheiding. Hij eindigde boven NASCAR-coureur Ryan Blaney, NHRA-coureur Matt Hagan en IndyCar-coureur Álex Palou. Dit jaar kreeg de Nederlandse wereldkampioen al voor de derde keer de prijs in handen. Hij eindigde voor Oscar Piastri, Álex Palou en NASCAR-coureur Joey Logano.

Vorig jaar

De awards gaan over de prestaties van het jaar daarvoor. De onderscheiding die Verstappen dit jaar ontving, gaat over de prestaties van vorig jaar. De Nederlander begon het seizoen ijzersterk, maar de Red Bull zwakte daarna erg af. Vanaf toen ging het niet best met Red Bull. Ondanks alles werd Verstappen alsnog wereldkampioen.

Oscar Piastri werd ook genomineerd voor de award. De Australiër pakte vorig seizoen, zijn tweede seizoen, al zijn eerste overwinning. Piastri eindigde als vierde in het kampioenschap, achter teamgenoot Lando Norris en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Momenteel staat de Australiër eerste in het wereldkampioenschap.

Andere genomineerde

Álex Palou eindigde vorig seizoen als eerste in de IndyCar. Momenteel staat de Spanjaard opnieuw eerste in de IndyCar, met maar liefst zeven overwinningen in twaalf races. Joey Logano eindigde in 2024 als eerste in de NASCAR. Voor de Amerikaan ziet het seizoen 2025 er iets minder rooskleurig uit. Hij staat momenteel elfde.