Schumacher weet het zeker: "Verstappen gaat zijn reis vervolgen bij Mercedes!"

Bij Red Bull Racing gaat het al het hele seizoen niet zoals gepland. Max Verstappen is ontevreden en dus moet Red Bull zijn best doen om de Nederlander niet te verliezen. Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat Verstappen niet meer te behouden is.

Verstappen staat momenteel op de teleurstellende derde plaats in het wereldkampioenschap. De verhalen over Verstappen en Mercedes beginnen steeds meer vorm te krijgen, zo ziet ook Ralf Schumacher.

Kaken op elkaar

Max Verstappen houdt zijn mond gesloten en zegt nog helemaal niets over zijn toekomst. In de Sky Deutschland-podcast Backstage Boxengasse zegt Ralf Schumacher: "Tja, wat kan ik zeggen? In Salzburg zal niemand dit ongetwijfeld willen horen, maar de voortekenen zijn op dit moment niet bepaald gunstig voor Red Bull. Dat betekent dat Max Verstappen het toch ergens anders zal moeten zoeken, als hij op korte termijn weer successen wil boeken. Dat denk ik tenminste, want we mogen ook niet vergeten dat er nieuwe motoren komen en dat daarmee nog van alles mogelijk is."

"Daarom denk ik echt dat zijn reis zich zal vervolgen bij Mercedes, al kan ik me wel voorstellen dat hij het daar ook wel lastig mee kan hebben. Hij is duidelijk gehecht aan Red Bull. We hebben er vaker over gesproken, dat hij Red Bull ontzettend veel te danken heeft. Maar zijn management en zijn vader, die zelf ook lange tijd in de Formule 1 heeft gezeten, weten al wel waar hij naartoe gaat. Dus ik denk echt dat het Mercedes zal zijn."

Sardinië

Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff zouden elkaar getroffen hebben op Sardinië: "Ik heb hun vakanties wel een beetje verpest, denk ik!", zo begint Schumacher. "Maar ja, dit gaat altijd zo als je op Sardinië aankomt. De paparazzi weten dat dan allang, dat weet ik uit eigen ervaring. Dus nee, dat was waarschijnlijk niet het probleem."

"Als je rust wil, kan je misschien beter een andere vakantiebestemming kiezen. En natuurlijk is het vreemd als die twee samen op hetzelfde eiland opduiken, want hun jachten lagen blijkbaar min of meer naast elkaar in dezelfde haven. Zo zorg je zelf ook wel een beetje voor de geruchten! Ik kan me wel voorstellen dat ze elkaar daar getroffen hebben, maar of het ook over racen en de Formule 1 ging... Wie weet."