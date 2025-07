'Red Bull gaat Mercedes-transfer van Verstappen niet tegenhouden'

Max Verstappen wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Nederlander wilde hier in de afgelopen weken niets over kwijt, terwijl ze bij Red Bull gek werden van de geruchten. Het lijkt er echter niet op dat ze een vertrek gaan tegenhouden.

Red Bull is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal worstelt met hun vorm, en ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar de kans is aanwezig dat hij tussentijds gaat vertrekken bij Red Bull.

De Oostenrijkse renstal kreeg in de afgelopen weken een aantal flinke klappen. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, terwijl vorige week teambaas Christian Horner werd ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die overkomt van zusterteam Racing Bulls.

Red Bull gaat overstap niet tegenhouden

Red Bull wil Verstappen echter niet kwijt, en teamadviseur Helmut Marko liet eerder al weten dat hij zich geen zorgen maakt. Maar volgens F1-Insider gaan ze een mogelijke overstap van Verstappen ook niet tegenhouden. Het medium stelt dat als Verstappen wil vertrekken, Red Bull hier niet voor gaat liggen. De exit clausules zouden dan ook slechts een kleine rol spelen in dit verhaal.

Keuze nog niet gemaakt

Volgens F1-Insider is het niet zo dat Verstappen al een knoop heeft doorgehakt. Ze stellen dat de kans momenteel fiftyfifty is dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull, het team van Mercedes zou dus nog steeds een reële kans hebben op het binnen hengelen van de wereldkampioen.

De aankomende races zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de keuze van Verstappen. Voor de zomerstop wordt er nog geracet in België en Hongarije. De race op het circuit van Spa-Francorchamps wordt volgens F1-Insider zeer belangrijk. Hier zal blijken of de nieuwe onderdelen, en de herstructurering een positieve impact gaan hebben op Red Bull.