Colapinto ontvangt steun van belangrijk Renault-kopstuk

Franco Colapinto zou zomaar eens rustig adem kunnen gaan halen. De Argentijn heeft in Silverstone gezegd dat hij zich geen zorgen maakt over zijn toekomst. Flavio Briatore zou er klaar zijn met de moeizame aanpassing van Colapinto.

Valtteri Bottas wordt aan de Franse renstal gelinkt, maar ook Jack Doohan wordt gelinkt aan een comeback. Colapinto wordt erg gesteund door de Argentijnse bedrijven.

Meer over Franco Colapinto Colapinto ontvangt nieuwe onderdelen en start Britse GP vanuit pitlane

Argentijnse tak

De Argentijnse tak van Renault heeft hun steun voor Calapinto uitgesproken. Renault is eigenaar van Alpine, dus dat is een grote reden dat Colapinto zal blijven in de Alpine. De CEO van de Argentijnse tak van Renault Pablo Sibilla zegt dat Colapinto tot het einde van het jaar in de Alpine zit. Hij zei dit tegenover Lovest.

"We kunnen het nog niet zeggen omdat we de cijfers nog niet kennen", zei hij tegenover Lovest. "Maar Franco zou deel kunnen uitmaken van de mix." Sibilla zegt dat er een F1 Exhibition Event naar Argentinië gaat komen. Daar komt een kamer over Alpine en Colapinto. De Argentijn zal daar dan ook komen: "Het zou beide kunnen zijn, of slechts één", glimlachte hij.

Mensenmassa regelen

Je moet je mensenmassa goed regelen aldus Sibilla: "Wat wel duidelijk is, is dat als je een evenement van deze omvang organiseert, je de mensenmassa's goed moet managen, want je hebt een verantwoordelijkheid als merk.

"Het kost veel geld om een F1-auto mee te nemen, waarschuwde hij, terwijl hij onthulde dat het evenement in het laatste kwartaal van het jaar zou plaatsvinden, in een mooie straat in de stad Buenos Aires." Sibilla voegde eraan toe: "De absolute prioriteit voor ons allemaal is dat Franco zich concentreert op het seizoen. Zolang het seizoen bezig is, is er geen ruimte voor discussie."

Slechte vorm

Franco Colapinto heeft momenteel zes races gereden en daar nog geen punten gepakt. Echter, hij zou dus kunnen blijven door de steun van de Argentijnse tak van het bedrijf.