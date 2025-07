Wolff heeft spijt van Mercedes-samenwerking met McLaren

Mercedes-teambaas en CEO Toto Wolff ziet iets pijnlijks. In het laatste jaar van het huidige reglement staat McLaren, een motorklant van Mercedes, boven de Zilverpijlen. Het is al het tweede jaar op rij dat McLaren boven Mercedes staat.

Toto Wolff kijkt toe hoe McLaren boven Mercedes staat. De Oostenrijker kijkt met gemengde gevoelens toe naar McLaren, met wie hij drie tot vier jaar geleden een deal maakte.

'Lastig om uit te leggen'

"Dat is ook voor mij lastig om uit te leggen", aldus Wolff in gesprek met Sky Italia. "Kijk naar waar ze drie, vier jaar geleden stonden, toen we de deal met ze tekenden dat ze onze snelle motoren zouden gaan gebruiken voor de komende jaren. Toen stonden ze achttiende en was het makkelijk zo'n beslissing te maken", aldus Wolff.

"Er is zeker veel gebeurd op personeelsgebied. Natuurlijk hebben sleutelfiguren het team verlaten. Maar mijn gevoel zegt me dat het in de Formule 1 een beetje normaal is dat monteurs, ingenieurs en teamhoofden van baan veranderen binnen de paddock, hoewel dat misschien niet zozeer geldt voor teamhoofden."

Geen intelligente keuze

"Met de kennis van nu weet ik niet of het de meest intelligente keuze in mijn leven was om die deal met ze te sluiten, haha. Ze hebben het qua engineering heel goed voor elkaar en daarom presteren ze zo waanzinnig goed, zeker onder warme omstandigheden", zo zegt Wolff.

Specifieke circuits zijn pijnlijk voor Mercedes, terwijl het McLaren wel goed ligt. "In Montreal deden wij het goed met koelere temperaturen, maar in Oostenrijk weten we al jaren dat McLaren het het beste voor elkaar heeft", legt Wolff uit.

Groot verschil

De verschillen tussen Mercedes en McLaren liggen volgens Wolff tegen het bizarre aan: "Het blijft bizar hoe groot het verschil is tussen de prestaties op de verschillende circuits en onder verschillende omstandigheden met deze ground effect-bolides. We wonnen in Montreal, maar eindigden op een minuut achterstand in Oostenrijk, wat onacceptabel is voor een team en merk als wij", stelt Wolff.