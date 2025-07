Ontslagen Horner ontvangt steun uit onverwachte hoek

Als racedirecteur van de Formule 1 had Niels Wittich veel te maken met Red Bull Racing. Red Bull was destijds het dominante team in de sport. De Duitser ziet ook hoe het team langzaam in elkaar zakt en nu moeite moet doen om Max Verstappen te behouden.

Tijdens het seizoen van 2024 werd Wittich ontslagen door de FIA. Er werd daarna gesuggereerd dat Ben Sulayem daar een woordje in had. Tegenwoordig volgt Wittich de Formule 1 van een afstand en bespreekt hij het met Ralf Schumacher in de Boxengasse-podcast van Sky Deutschland.

Personeel vertrok

Adrian Newey en Jonathan Wheatley hebben het team van Red Bull verlaten. Grote namen vertrokken en de aanwezigheid van Christian Horner was een van die redenen.

Deze mensen werden uiteindelijk gemist. De prestaties van Red Bull gaan achteruit, maar volgens Wittich is het vertrek van belangrijke mensen onvermijdelijk: "Ik denk dat als je een team als Red Bull bent en de afgelopen jaren veel hebt gewonnen - vooral na de lange dominantie van Mercedes met de oude, vorige generatie Formule 1-auto's - je altijd in de schijnwerpers staat, wat er ook gebeurt", zegt Wittich in de podcast Boxengasse.

Veranderen van baan

"Er is zeker veel gebeurd op personeelsgebied. Natuurlijk hebben sleutelfiguren het team verlaten. Maar mijn gevoel zegt me dat het in de Formule 1 een beetje normaal is dat monteurs, ingenieurs en teamhoofden van baan veranderen binnen de paddock, hoewel dat misschien niet zozeer geldt voor teamhoofden."

Red Bull staat momenteel op de vierde plek achter de drie grote concurrenten. Mercedes, Ferrari en McLaren staan boven Red Bull Racing in het constructeursklassement. Met 172 punten staat het team 38 punten achter Mercedes. Vergeleken met klassementsleider McLaren komt Red Bull 288 punten te kort. Dat is veel slechter dan seizoen 2023. Toen had Red Bull een voorsprong van 451 punten op nummer twee Mercedes.