Lewis Hamilton deelt belangrijk nieuws over vervolg op F1-film

Lewis Hamilton wil niets gehaast doen als het gaat over een vervolg op de F1-film. De F1-film is momenteel in de bioscoop en wordt goed ontvangen. Hamilton is betrokken bij de film als producer.

Brad Pitt vertelde onlangs aan de Beyond the Grid-podcast dat hij de tijd van zijn leven had en graag een vervolg uit wilde werken. Hamilton wilde de film zo echt mogelijk maken als producer zijnde.

Geen haast

Hamilton laat weten dat er niet te snel een vervolg moet komen op de nieuwe film. Mocht er een nieuwe film komen, dan wil Hamilton dat het nog beter wordt uitgewerkt. De zevenvoudig wereldkampioen reageerde tegenover de internationale media: "Nou, als dat zo was, zou ik je dat nu niet vertellen, ten eerste. Maar nee, ik zag iemand erover praten, maar we zijn er letterlijk net klaar mee, dus ik denk dat het laatste wat we nu willen een vervolg is."

"Het is vier jaar in de maak geweest, het was veel werk, vooral voor Joe Kosinski. Het is tijd weg van je gezin, het is tijd weg van je kinderen, en je moet dit ook gewoon even laten sudderen. Laten we ervan genieten. Ik denk dat het ergste wat we kunnen doen, is ons haasten om een vervolg te maken."

'Vervolgverhalen zijn meestal slechter'

"De meeste vervolgen zijn veel slechter, dus we hoeven het niet te overhaasten. Als we een vervolg maken, zou ik zeggen: laten we er echt de tijd voor nemen om het nog beter te maken. Ik denk dat het er nu om gaat - ik weet niet of ze dat ooit eerder hebben gedaan - maar ik heb ze gevraagd om een debriefing te doen."

"Dus laten we evalueren wat we hebben gedaan, wat we beter hadden kunnen doen. Ik weet niet of ze dat ooit doen in de filmindustrie, maar het is iets wat ik hier duidelijk van geleerd heb en dus probeer ik dat gewoon toe te passen op toekomstige programma's die ik doe", zo eindigt Lewis Hamilton zijn verhaal tegenover de internationale media.