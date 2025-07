F1-Insider onthult het gedroomde rijdersduo van Mercedes

Guenther Steiner weet wat de ultieme line-up voor Mercedes is. Als het aan de Italiaan ligt, gaan Max Verstappen en George Russell teamgenoten worden bij de Zilverpijlen. Andrea Kimi Antonelli zou in deze situatie worden uitgeleend aan een team dat in het middenveld rijdt.

De oude teambaas van Haas is ervan overtuigd dat het perfect zou gaan werken als Mercedes zowel George Russell als Max Verstappen in de auto heeft zitten.

Geen contracten

"Hoe kunnen ze George vervangen door Max en Kimi Antonelli daar laten, als Mercedes een wereldkampioenschap wil winnen?" vraagt Steiner zich af in de Red Flags Podcast. Beide coureurs beschikken nog niet over een contract voor komend seizoen.

Steiner is nog geen fan van Antonelli: "Kimi reed één goede race in Canada. Hoeveel goede races heeft hij voor de rest gereden? Niet veel. Dus je haalt George eruit, die goed werk levert. Of je hem nu mag of niet, hij levert goed werk. Hij heeft een race gewonnen, dus hij is duidelijk een goede leider."

'Ze moeten Kimi eruit halen'

"Ik denk dat ze Kimi eruit moeten halen om Max erin te zetten. Ik zou begrijpen dat ze op dit moment zeggen: 'Hé, Kimi, laten we een jaartje naar Alpine of Williams gaan, waar dan ook, om het op te bouwen", zegt Steiner tegenover Red Flags. Alpine heeft zijn tweede coureur nog niet bepaald voor komend seizoen, dus geheel onrealistisch is het beeld van Steiner niet.

"Hij is een goede coureur, maar hij moet ervaring opdoen. Als je op die leeftijd in een auto wordt gezet waarmee je races kunt winnen en je wint niet, dan is dat niet goed voor je ontwikkeling, dus dat is moeilijk." Momenteel staat Antonelli op de zevende plek in het kampioenschap. Hij heeft momenteel 63 punten behaald, terwijl George Russell vierde staat met 147 punten.