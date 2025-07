Prost doet opvallende claim over titelfavoriet Piastri

Als iemand op deze aarde weet hoe het is om met je teamgenoot te vechten, is het Alain Prost wel. De Fransman heeft in zijn McLaren-tijd veel tegen teamgenoot Ayrton Senna geracet. Hij geeft nu zijn mening over de huidige titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris.

Prost was aanwezig op het Goodwood Festival of Speed. De Franse racelegende reed een aantal rondjes in zijn oude wagens, en besprak ook de huidige titelstrijd.

Laten vechten

Prost was tijdens een interview met Karun Chandhok duidelijk en vindt dat McLaren de coureurs moet laten vechten: "Ik bedoel, ze laten ze rijden en vechten, wat het beste is voor de sport. Als het dichterbij komt en één coureur of team komt veel dichterbij, dan wordt het moeilijker."

Prost blikte toen terug op het seizoen van 1988: "Toen ik in gevecht was met Ayrton Senna, wonnen we bijna alle races in '88. We gaven eerlijk gezegd helemaal niets om alle coureurs of de teams."

Band met Piastri

Alain Prost onthulde op Goodwood dat hij Renault had gepusht om Oscar Piastri op te nemen in hun jeugdprogramma: "Ik ken Oscar veel beter, omdat ik lang geleden degene was die er bij Renault op aandrong om hem naar de Academy te brengen. Dat wilden ze niet."

"Ik hou van de manier waarop hij zich gedraagt. Hij lijkt een beetje op mij, denkt na over wanneer hij de juiste manoeuvre moet doen om in te halen en is een beetje slimmer. Ik mag hem wel. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar dit soort coureurs kunnen normaal gesproken altijd vooruitgang boeken."

'Moge de beste winnen'

"Ik ken Lando niet zo goed, maar eerlijk gezegd moet voor dit soort kampioenschappen de beste winnen en dat is het", zo eindigde Prost zijn mening over het kampioenschap van 2025. Hij herkent zichzelf in Oscar Piastri, maar ook Lando Norris maakt een goede kans volgens de Fransman.