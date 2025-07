Sky-commentator onder de indruk van geweldige prestatie Verstappen

Max Verstappen kende afgelopen weekend een teleurstellende race op Silverstone. De Red Bull-coureur behaalde niet het gewenste resultaat. Toch kreeg hij heel wat complimenten. Ook van Martin Brundle.

Max Verstappen startte de Grand Prix vanaf pole position, maar spinde, waardoor hij vanaf de tiende plek naar voren moest zien te komen. Hij kwam daardoor niet verder dan de vijfde plaats.

Knappe prestatie

Martin Brundle geeft zijn mening over de race van Verstappen in zijn Sky Sports-column: "Verstappen zette een dijk van een prestatie neer door de pole position te pakken voor Red Bull. Het was een zeskoppige strijd voor de eerste rij. Waar Norris, Piastri, Hamilton en Leclerc allemaal kleine foutjes maakten, leverde Verstappen opnieuw een lasergestuurde parel af."

Brundle zag dat Verstappen het de dag daarna een stuk lastiger had: "Red Bull koos voor minder downforce om zo de snelheid op de rechte stukken te verbeteren." Het regende zondag nogal hard, maar dat was niet de situatie die Red Bull voor ogen had.

'Meer regen dan verwacht'

"Ze hadden minder regen verwacht dan er zondag daadwerkelijk viel. Dit zorgde ervoor dat Verstappen moeite had met het vinden van grip, ondanks de vroege leiding in de race. Ondanks een spin tijdens de Safety Car-herstart en een 'onbestuurbare' wagen, wist hij nog de vijfde plek veilig te stellen."

Max Verstappen staat momenteel nog steeds derde in het wereldkampioenschap, ondanks kostbare punten die hij met de spin heeft ingeleverd. De Nederlander mist wel nog meer punten op de McLaren-coureurs, maar is uitgelopen op George Russell. Verstappen mist steeds meer punten ten opzichte van de McLarens en dat is niet wat de Nederlander nodig heeft. Nu er 12 races voorbij zijn en het seizoen op de helft is, kijkt Verstappen al tegen een achterstand van 61 punten aan. Ten opzichte van WK-leider Oscar Piastri mist hij 69 punten.