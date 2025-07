Enorme verbazing bij Lawson over fout van Verstappen

Max Verstappen kende afgelopen weekend een lastige Britse Grand Prix. De Nederlander spinde, maar wist de Red Bull-bolide uit de muur te houden. Liam Lawson is volledig verbijsterd door het opvallende moment van Verstappen.

Voor Lawson duurde de Grand Prix van Groot-Brittannië één ronde. Hij had contact met Esteban Ocon waardoor hij uitviel. Terwijl hij met de media sprak over de komende twee races gebeurde de spin van Verstappen. Lawson verbaasde zich over dat opvallende moment.

'Nog nooit gezien'

"Dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien", riep hij verbaasd uit. "Ik heb Max nog nooit een auto zien spinnen'', voegde hij eraan toe. Lawson was heel erg verbaasd toen hij het moment van Verstappen zag. De Nederlander kreeg al snel de controle terug: "Hij heeft het gesaved, technisch gezien. Hij gaat waarschijnlijk toch gewoon de race winnen", voegde hij er lachend aan toe.

Helaas voor Verstappen had Lawson geen gelijk. Het bleek een dure fout te zijn, want de Nederlander reed van P10 naar P5. Hij kwam niet verder in de buurt van Lewis Hamilton die vierde reed. De setup van Verstappen deed het niet goed op het natte Silverstone.

Knap gereden

Verstappen kreeg het dus uiteindelijk voor elkaar om naar P5 te rijden. Hoewel dat een knappe prestatie is was hij geen driver of the day. Nico Hülkenberg behaalde zijn allereerste podium in zijn Formule 1-carrière. De inmiddels 37-jarige coureur van Sauber werd gelijk gefeliciteerd door Max Verstappen.

Verstappen begon vanaf pole position, maar wist niet als eerste te finishen. De coureur zat achter Oscar Piastri op het moment van de Safety Car en zijn spin. Piastri kreeg uiteindelijk een 10-seconde penalty voor de situatie. De reden hiervoor was dat Piastri gevaarlijk rijgedrag achter de Safety Car vertoonde. Max Verstappen raakte de nodige punten kwijt, maar staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap.