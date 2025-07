Marko sluit gesprekken tussen Verstappen en Mercedes niet uit

Max Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Bij Red Bull maken ze zich daar nog geen zorgen over, maar Helmut Marko geeft wel toe dat Verstappen gesprekken zou kunnen voeren met Mercedes.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De wereldtitel is uit het zicht, en dat zorgt voor veel frustratie. In de afgelopen weken werden de verhalen over een mogelijke overstap naar Mercedes steeds luider. Verstappen wil er niets over zeggen, terwijl ze er bij Mercedes geen geheim van maken dat ze interesse hebben in de Nederlander.

Marko maakt zich geen zorgen

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich er helemaal geen zorgen over. In een interview met OE24 wordt Marko gevraagd naar een simrace relletje over Verstappen en Mercedes: "Dat was me niet opgevallen. Maar waarom zou hij dat niet doen? Max rijdt normaal gesproken in een Aston Martin, een Ferrari en een Audi (op het circuit, red.). Dus het maakt niet echt uit of hij ook in een Mercedes rijdt."

Voert Verstappen gesprekken?

Dit soort acties zorgen er wel voor dat de geruchten toenemen. Marko wordt ook met dat punt geconfronteerd in het interview, maar toch blijft de Red Bull-adviseur zeer rustig: "Hij zou in gesprek kunnen zijn. Maar er zijn momenteel geen ontwikkelingen."

Het contract van Verstappen

Een ander onderwerp dat veel naar voren komt in deze kwestie is het contract van Verstappen, dat loopt tot en met 2028. Zo is het geen geheim dat er exit clausules in het contract staan, waardoor hij dus makkelijker een overstap naar Mercedes kan maken. De vraag is echter wat deze clausules inhouden.

Marko gaf eerder al aan dat hij zich hier geen zorgen over maakt. Als hij wordt gevraagd of hij er nog steeds zo over denkt, reageert de Oostenrijker zeer bevestigend: "Dat klopt helemaal."