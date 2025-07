Verstappen strooit met complimenten: "Hij is geweldig"

Arvid Lindblad mocht afgelopen weekend in Groot-Brittannië voor het eerst deelnemen aan een Formule 1-sessie. De jonge Brit mocht het doen in het beruchte zitje naast Max Verstappen. De Nederlander heeft mooie woorden over voor de jonge Lindblad.

Lindblad is nog maar zeventien jaar oud en nu al hard op weg om de Formule 1 te bereiken. Momenteel is hij een F2-rookie, maar daar blijven zijn prestaties niet onopgemerkt. Vorig seizoen reed hij nog in de Formule 3. Hoewel hij daar geen kampioen werd, was hij overtuigend genoeg om in een jaar naar de Formule 2 te gaan.

'Hij is geweldig'

Lindblad liet een goede indruk achter en heeft hoop om een stoeltje te kunnen bemachtigen voor het aankomende seizoen. Racing Bulls is ook onderdeel van de Red Bull-familie, dus de Brit kan daar volgend seizoen zomaar eens gaan rijden. Max Verstappen heeft mooie woorden over voor de Brit.

"Hij reed voor het kartteam van mijn beste vriend, dus ik had al wat informatie over hem", vertelt Verstappen tegenover internationale media. "Hij is geweldig en erg snel. Hij moet het gewoon stap voor stap doen. Ik denk dat de manier waarop Red Bull hem voorbereidt ook goed is. Hij moet gewoon zijn ding doen."

Volgende Max

Door veel kenners en critici wordt Lindblad bestempeld als de volgende Max Verstappen. De Nederlander ziet dat anders en vindt dat Lindblad zijn eigen imago hoort te hebben: "Hij wordt bestempeld als de volgende Max, maar hij moet gewoon zichzelf zijn. Dat is waar je je op moet concentreren. Ik denk dat hij dat ook wel weet. Hij heeft goede mensen om zich heen als mentor, dus stap voor stap."

"Ik ben blij voor hem. Hij doet het goed. Laten we eens kijken wat er gebeurt als hij uiteindelijk in de Formule 1 terechtkomt." Lindblad zat in de eerste sessie op Silverstone niet heel ver van de tijd van Verstappen. De 17-jarige zat maar vijf tienden achter op de tijd van de viervoudig wereldkampioen.