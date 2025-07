Red Bull slaat toe in alternatief kampioenschap in Silverstone

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalig raceweekend op het circuit van Silverstone. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plek, en Yuki Tsunoda kwam als laatste over de streep. In de pitlane was Red Bull wel opvallend sterk.

In de regen op het circuit van Silverstone speelden de pitstops een sleutelrol. Sommige teams haalden coureurs al naar binnen in de opwarmronde, en door de wisselende omstandigheden was het heel belangrijk om de pitstops goed te timen en uit te voeren. Het team van Ferrari is dit jaar oppermachtig in de pitlane, maar afgelopen weekend zag het er iets anders uit.

Red Bull slaat toe

Het team van Red Bull Racing was namelijk ouderwets sterk bij de pitstops. In de voorgaande jaren waren ze altijd ijzersterk in de pitlane, maar dit seizoen liep het nog niet helemaal lekker. Op Silverstone wel, want ze stuurden Yuki Tsunoda in 2,06 seconden weer de baan op met nieuwe banden. Geen enkele andere pitstop kwam hierbij in de buurt.

Red Bull eindigde ook op de derde plaats met een pitstop van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kreeg van de pitcrew in 2,23 seconden een setje nieuwe banden. De Red Bull-stops werden gesplitst door het team van Mercedes, dat in 2,21 seconden de banden verwisselde van Andrea Kimi Antonelli.

Ferrari heeft een minder weekend

Het team van Alpine eindigde op de vierde plaats met een pitstop van 2,23 seconden bij Pierre Gasly, net zo snel als die van Red Bull dus. Mercedes maakte daarna weer de top vijf vol door George Russell in 2,35 seconden de beschikking te geven over nieuwe banden. Ferrari eindigde 'slechts' op de zesde plaats, terwijl de teams van McLaren, Haas, Racing Bulls en Aston Martin de top tien rondmaakten.

Ferrari heeft nog altijd de snelste pitstop van het jaar op hun naam staan. Eerder dit jaar verwisselde het team de banden van Charles Leclerc in precies twee seconden.