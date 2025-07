FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft weer een belangrijke naam binnen de organisatie de deur gewezen. Tijdens het raceweekend in Silverstone werd duidelijk dat hij de Britse vertegenwoordiger in de Senaat de deur had gewezen. Hij is vervangen door een bondgenoot van Ben Sulayem.

Ben Sulayem heeft in de afgelopen jaren voor veel controverse gezorgd. Zijn bestuursstijl valt niet even goed bij iedereen, en in de afgelopen maanden zijn veel belangrijke mensen vertrokken bij de FIA. Een aantal van hen werden ontslagen door Ben Sulayem, en daar is nu een nieuwe naam bijgekomen.

Vervangen door bondgenoot van Ben Sulayem

Tijdens het raceweekend in Silverstone werd bekend dat de Britse vertegenwoordiger in de Senaat van de FIA de deur is gewezen. Het gaat om Ben Cussons, de vicepresident van de Royal Automobile Club. Hij is vervangen door Anar Alakbarov, een trouwe bondgenoot van Ben Sulayem. De FIA-senaat houdt de financiële situatie in de gaten en controleert de bestuursstructuur.

Wat is er aan de hand?

Cussons laat aan BBC Sport weten volledig te zijn overvallen door het besluit van Ben Sulayem. Hij verklaart dat hij van niets wist: "Ik ontving correspondentie van de president waarin stond dat mijn vervanger was aangesteld. Hij geeft er geen reden voor, en er was ook geen tijdlijn van wanneer dit ging gebeuren."

Het is een opmerkelijke actie van Ben Sulayem, die in de afgelopen maanden de nodige kritiek ontving van Motorsport UK-baas David Richards.

Strijd met Mayer

Ben Sulayem staat aan de vooravond van een aantal zware maanden, want tijdens het Britse Grand Prix-weekend werd bekend dat zich een tegenkandidaat heeft gemeld voor de presidentschapsverkiezingen van de FIA. Het gaat om oud-steward Tim Mayer, die vorig jaar werd ontslagen door Ben Sulayem. Het is nog niet duidelijk of er meer tegenkandidaten komen. Eerder toonde Carlos Sainz senior interesse, maar hij trok zich uiteindelijk terug.