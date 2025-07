Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor ploeterende Leclerc

Charles Leclerc beleefde een horrorweekend in Silverstone. In de regenachtige race ging alles mis wat er mis kon gaan, en hij kwam slechts als veertiende over de streep. Na afloop baalde Leclerc als een stekker en omschreef hij zijn middag als een 'nachtmerrie'.

Het weekend begon goed voor Leclerc en Ferrari. De auto zag er sterk uit, en bij McLaren wisten ze zeker dat de Italiaanse renstal hun grote rivaal zou zijn. In de kwalificatie maakte Leclerc echter een klein foutje, waardoor hij zich niet kon mengen in de strijd om de pole position.

Alles ging mis

In de Grand Prix ging alles mis wat mis kon gaan. Hij gokte elke keer verkeerd met het wisselen van de baan, en hij maakte meerdere tripjes door de grindbak. Zijn duels met Carlos Sainz verliepen ook niet goed, maar dit eindigde niet in tranen. Toen de regen was weggetrokken en de race werd afgevlagd, werd Leclerc als veertiende geklasseerd. Hij wist alleen de klungelende Yuki Tsunoda achter zich te houden.

Nachtmerrie

Bij Viaplay treurde Leclerc: "Dit is waarschijnlijk één van de allerslechtste races die ik in mijn loopbaan heb gereden. Het was een nachtmerrie vanaf de allereerste tot de laatste ronde. Eigenlijk begon het natuurlijk al voor de eerste ronde met die verkeerde keuze om te stoppen."

Leclerc maakte de verkeerde keuze

Bij Motorsport.com legde Leclerc uit dat hij schuldig was voor de verkeerde bandenkeuzes: "Eerlijk gezegd denk ik dat het niet eens veel verschil had gemaakt. Op de baan was ik zo langzaam. Ik was letterlijk nergens, echt helemaal nergens. Vanaf het begin tot het eind was ik nergens, echt heel erg vreemd. Ik zal hier in ieder geval wel van leren, want leren is het enige wat je op dit moment kan doen. Het is een heel erg slechte dag geweest."