Piastri komt met verklaring voor controversiële overtreding

Oscar Piastri speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Australiër voerde een vreemde remactie uit onder de Safety Car, en dat leverde hem een flinke tijdstraf op. Piastri is het zelf niet een met deze straf, en hij probeert uit te leggen wat er gebeurde.

Piastri leek op weg te zijn naar de zege op het circuit van Silverstone. In de openingsfase haalde hij de Red Bull van Max Verstappen in, en hij leek zich nergens zorgen over te hoeven maken. Toen de tweede Safety Car-periode ten einde kwam, deed hij iets opmerkelijks. Hij drukte vol op de rem, waardoor Verstappen moest uitwijken.

Piastri begrijpt er niets van

De stewards waren streng, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Piastri verloor hierdoor de zege aan zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Piastri begreep niets van de straf, en wilde er na afloop geen woord aan vuil maken.

Bij Viaplay gaf hij even later iets meer uitleg: "Ik ben het daar niet mee eens. Ik vond dat ik een heel erg goede race reed en dat ik een goed weekend had. Het is gewoon jammer, die tijdstraf."

Wat was er wel aan de hand?

De vraag is dan waarom het volgens Piastri geen straf was. Hij probeert dat uit te leggen: "Ik trapte op de rem, omdat ik ze wilde opwarmen. Dat heb ik dan ook gedaan. Het was echt puur toeval dat de lichten van de Safety Car toen uitgingen. Het gebeurde erg laat en toen heb ik ook geen gas meer gegeven. Vanaf dat punt mocht ik immers het tempo bepalen."

Dit zorgde er volgens Piastri voor dat hij zijn zege verloor. Daar baalde hij enorm van: "Ik voelde heel erg goed en de snelheid was ook aanwezig. Ik kon het tempo goed managen. We hadden echt alles bij het juiste eind..."