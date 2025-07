McLaren beschuldigt Verstappen van veroorzaken straf Piastri

Oscar Piastri kreeg vandaag in de Britse Grand Prix een zware tijdstraf voor een vreemde remactie achter de Safety Car. Veel mensen konden zich vinden in deze straf, maar bij McLaren hebben ze zo hun twijfels. Teambaas Andrea Stella wijst zelfs naar de rol van Max Verstappen.

Piastri had in de openingsfase van de race op het circuit van Silverstone de koppositie overgenomen van Max Verstappen. Toen de Safety Car de baan opkwam vanwege de crash van Isack Hadjar, kwam het veld weer dicht bij elkaar te rijden. Verstappen hoopte bij de herstart de aanval te kunnen openen, maar alles liep net iets anders.

McLaren baalde

Verstappen schrok zich namelijk wild toen Piastri uit het niets op de rem drukte. De Nederlander haalde hierdoor de McLaren van Piastri in, en een paar bochten later spinde hij van de baan. De stewards waren niet te spreken over de actie van Piastri, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden. Daarnaast kreeg hij ook twee strafpunten op zijn superlicentie.

Na afloop kookte Piastri van woede, en wilde hij er niet te veel over zeggen. Bij McLaren besloten ze niet in protest te gaan, maar ze waren wel van mening dat het een nogal strenge straf was.

Schuld van Verstappen?

McLaren-teambaas Andrea Stella gaat zelfs een stapje verder. De Italiaan wijst in gesprek met de internationale media naar Verstappen: "We zullen moeten kijken of andere coureurs de situatie erger lieten lijken dan het daadwerkelijk was."

"We weten dat sommige concurrenten de neiging hebben om het te laten lijken alsof er ernstige overtredingen worden begaan, terwijl dat misschien niet helemaal het geval is. Er zijn dus een aantal dingen die we moeten bekijken."

Verstappen stelde na afloop dat hij de tijdstraf van Piastri een beetje te extreem was. Verder wilde hij er niet te veel over kwijt.