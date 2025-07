Leclerc kookt van woede en gaat volledig door het lint

Charles Leclerc begon gisteren vol goede moed aan de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam echter niet verder dan de zesde tijd, en dat was een flinke teleurstelling. Het resulteerde in een emotionele woede-uitbarsting van Leclerc over de boordradio.

Het team van Ferrari zag er sterk uit in de vrije trainingen op Silverstone. Bij McLaren wisten ze dan ook zeker dat Leclerc en Lewis Hamilton hun grootste rivalen zouden zijn in de kwalificatie. Niets bleek echter minder waar te zijn, want ze werden afgebluft door Max Verstappen. De Red Bull-coureur greep een verrassende pole position, en versloeg zowel de McLarens als de Ferrari's.

Klein foutje met grote gevolgen

Leclerc kwam op zijn beurt niet verder dan de zesde tijd, vlak achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc had een klein momentje in de laatste bocht waardoor hij veel tijd verloor. Op zijn onboardbeelden was te zien dat hij hier enorm van baalde. Op het moment dat hij over de streep reed, had hij door dat zijn sessie was mislukt. Vol frustratie sloeg hij met zijn hand op het stuur.

Toen zijn laatste rondje erop zat, meldde hij zich zwaar gefrustreerd op de boordradio. Zijn race-engineer Bryan Bozzi probeert op hem in te praten, maar Leclerc barst in woede uit. Emotioneel scheldt hij de oren van zijn team vol, maar hij is niet boos op Ferrari, hij is vooral boos op zichzelf.

Emotionele uitbarsting

Leclerc schreeuwt een aantal keren het woordje 'fuck', waarna hij zich uitlaat over zichzelf. Twee keer roept hij over zichzelf: "Ik ben zo fucking shit!" De teleurstelling was groot bij Leclerc, die dit seizoen nog geen race heeft gewonnen. Dit weekend leek hij een goede kans te maken, maar hij zal zich vandaag moeten voorbereiden op een lastige inhaalrace. De mogelijke regen kan hem daarbij in ieder geval helpen.