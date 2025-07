Realistische Verstappen zag spectaculaire pole niet aankomen

Max Verstappen pakte vandaag tot verbazing van velen de pole position in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De Nederlander reed een geweldige kwalificatie, maar weet ook dat dit hem geen garantie geeft voor de zege. Hij wil vooral een leuke race rijden, aangezien hij niet echt in een gevecht zit.

Verstappen begon niet als de grote favoriet aan de zaterdag in Silverstone. Op vrijdag worstelde hij nog in de vrije trainingen, maar in de kwalificatie vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Red Bull had hem een set-up met minder downforce gegeven, en dat zorgde er mede voor dat het allemaal wat beter liep.

Realistisch blijven

Verstappen stelde tegenover De Telegraaf dat hij nu zijn eerste run in Q3 niet had verwacht dat hij nog om de pole kon vechten: "Ik had niet verwacht dat k daarna nog het gat kon dichten, maar het lukte!"

Verstappen had een dag eerder last van onderstuur, en daar is hij geen fan van: "Het maakt de auto ook gewoon langzaam. We moesten iets anders doen. Vandaag kon ik meer pushen. Maar ik had lange tijd niet het idee dat ik kon strijden voor de pole position. Ik denk dat niemand dit had verwacht, als je er realistisch naar kijkt. Al lopen er bij ons in het team wel een paar rond die altijd denken dat het mogelijk is, maar dat is natuurlijk niet zo..."

Plezier maken

Door de afstelling lijkt Verstappen een goede voorsprong te hebben. Piastri stelde zelfs dat hij Verstappen in sommige bochten niet kan bijhouden: "Op de rechte stukken ben ik nu waarschijnlijk wat lastig in te halen. Normaal gesproken heeft McLaren het beter voor elkaar wat betreft de slijtage van de banden en dan wordt het verschil gemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn."

"Ik zit momenteel niet echt in een gevecht, dus ik hoop vooral plezier te hebben en het beste resultaat eruit te halen. De auto voelde vandaag beter aan, maar het was nog steeds lastig."