Norris moet grootste concurrenten voorlaten: "Stiekem alsnog tevreden"

Voor Lando Norris is de Grand Prix van Groot-Brittannië een thuisrace. Hij hoopt op een goed resultaat, maar vooral ook op een goede startpositie. Een goed begin is het halve werk. De Brit start vanaf de derde positie op zondag.

Norris hoopt bovenaan de tijdenlijst te staan. De McLaren-coureur is stiekem best tevreden met zijn kwalificatie, ondanks zijn verlangens naar een hogere positie. Hij geeft complimenten aan Max Verstappen, die beide McLaren-coureurs te snel af was op Silverstone.

'Ik hoop dat ik gelukkig ben'

Lando Norris weet niet zeker wat hij aan moet met de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De kwalificatie van zijn thuisrace is niet gelopen zoals hij hoopte: "Ik hoop dat ik gelukkig ben met de derde plaats. Natuurlijk willen we graag bovenaan staan hier in Silverstone, maar Max heeft goed werk geleverd, maar niet snel genoeg voor ons vandaag. Maar toch een leuke kwalificatie. De kwalificatie hier in Silverstone is behoorlijk snel en het is leuk en gezellig."

De kleine marges zijn de tol voor Lando Norris, zoals hij zelf zegt tegenover de F1-reporter van dien: "Gewoon kleine dingen. Je weet wel, kleine dingen die je vandaag op voorsprong of achterstand zetten. Zoals we zagen hoe dichtbij Q1 was, wat behoorlijk schokkend is en, denk ik, tegelijkertijd goed is. Maar ja, kleine marges, kleine fouten, kleine dingen."

Paar honderdjes

"Je hebt het over een paar honderdjes hier en daar, die je vandaag kan winnen of verliezen in de wedstrijd", zo zegt Norris. "Zo moeilijk, vooral met de wind en de omstandigheden, af en toe een beetje regen. Maar toch allemaal leuk en ik ben nog steeds blij met de derde plaats."

Lando Norris staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap. De McLaren-coureur staat vijftien punten achter zijn teamgenoot. Morgen start hij ook achter zijn teamgenoot, wat het extra lastig maakt voor Lando Norris. Max Verstappen start vanaf pole position zondag.