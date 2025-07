Piastri tevreden met mega ronde: "maar eindresultaat teleurstellend"

Oscar Piastri start morgen vanaf de tweede plaats in Groot-Brittannië. De Australiër stond de gehele kwalificatie op P1, maar werd in de laatste fase van de kwalificatie van de troon gestoten door de Max Verstappen.

De interviewer van de Formule 1 vroeg aan Piastri of hij alsnog wel tevreden is met zijn kwalificatie. Daarop antwoordde hij dat hij heel blij was met zijn eerste ronde, maar teleurgesteld met het eindresultaat van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Goede ronde

Volgens Oscar Piastri ging de kwalificatie niet slecht: "Ik was blij met de eerste ronde. De eerste ronde was eerlijk gezegd mega. Ik probeerde te bedenken hoe ik sneller zou gaan dan ik deed", zo zei hij tegenover de interviewer van dien van de Formule 1. "De laatste ronde was een beetje rommelig, maar het is het hele weekend al strak. En weet je, ik denk dat de eerste ronde heel goed was. Ik weet niet hoeveel de baan verbeterd zou zijn."

"Het team heeft het geweldig gedaan. We hebben dit weekend veel dingen geprobeerd om de snelheid van de auto's te verhogen, maar het hele weekend voelden de auto's mega aan, maar er waren een paar punten waar we er niet uitkwamen."

Spannende race

"Daarom zijn we niet sneller. Dus ja, het team heeft goed werk geleverd door ons terug te brengen in de vorm die we kennen. Het kan morgen een spannende race worden." Oscar Piastri staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap met vijftien punten voor zijn teamgenoot.

Op de vraag of het lastig is voor Piastri om de verbeteringen van de baan te schatten antwoorde hij met: "Het is moeilijk, vooral als je denkt dat het een goede ronde is. Je wilt niet overdrijven en over de limiet gaan. Ik denk dat er een paar bochten waren, maar misschien was ik een beetje te veilig."