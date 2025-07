Max Verstappen zinspeelt op einde van F1-loopbaan

Max Verstappen staat bekend als een coureur die altijd wil winnen. Echter is de toekomst van de Nederlander alles behalve een zekerheid. Hij legt uit dat hij nog steeds niet weet of hij na 2028 doorgaat met racen in de Formule 1.

Voor de viervoudig wereldkampioen is 7 of 8 wereldtitels helemaal geen must. Na de eerste wereldtitel is alles voor hem een bonus geworden. Er is echter wel altijd een kans dat hij langer blijft.

Mercedes kan het verblijf van Max Verstappen verlengen. Als de Nederlander in een competitieve auto blijft rijden, dan is de kans goed aanwezig dat hij zijn verblijf in de koningsklasse van de autosport verlengt. Verstappen wil ook graag in zijn eigen GT3-team racen, zo werd ook duidelijk na een test twee maanden geleden op de Nordschleife.

In gesprek met het Britse Daily Mail zegt Verstappen: "Ik heb alles al bereikt wat ik wilde bereiken in de autosport en de Formule 1. Wil ik nog meer winnen? Zeker. Ben ik tevreden over hoe dit seizoen verloopt? Nee, maar soms heb je dat niet zelf in de hand." Verstappen geeft niet zoveel om zijn reputatie zegt hij. "Mensen vormen hun mening over mij. Of dat positief of negatief is, maakt mij niet uit. Ik ben de Formule 1 ingestapt om te presteren voor mezelf en de mensen om mij heen, niet om per se zeven of acht titels te winnen. Hoe je herinnerd wordt, doet er voor mij niet zoveel toe."

Lange tijd

Max Verstappen zit al meer dan een decennia in de Formule 1. 2015 was het eerste seizoen dat de Nederlander een stoeltje had in de Formule 1. Om langer dan 2028 te blijven moet het allemaal op zijn plek vallen voor Verstappen: "Racen na 2028? Ik weet het niet. Het hangt ervan af hoe die nieuwe auto's worden en natuurlijk hoe competitief je nog bent. Maar in het algemeen draait het om de auto's: hoe ze aanvoelen, of ze leuk zijn om in te rijden."

Toch is de Formule 1 niet alles voor de Nederlander: "Maar 24 races, GT3-races erbij én het simteam dat ik run, dat is veel. Ik heb veel passies buiten de Formule 1. Als ik vandaag zou zeggen: 'Ik stop', dan zou ik alsnog genoeg te doen hebben, naast tijd met mijn familie."