Brown geniet van felle duels tussen Piastri en Norris: "Moge de beste winnen"

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris willen dit jaar allebei de wereldtitel gaan pakken. Piastri leidt, maar Norris volgt daar niet ver achter. Dit leidt tot interessante gevechten. In Canada ging het fout en reed Norris op de achterkant van zijn teamgenoot. Ondanks die fout ligt Zak Brown niet wakker van de gevechten tussen de twee coureurs.

CEO Zak Brown ziet het net als de gemiddelde fans: het wordt soms net iets té spannend op de baan. Dat is voor hem echter geen probleem. Volgens hem zijn de gevechten niet slecht voor de relatie tussen de twee coureurs.

Serieus

Nu Max Verstappen steeds verder achterloopt op de McLaren-coureurs, beginnen de twee steeds meer met elkaar te vechten. Ze willen boven elkaar eindigen en dat brengt nog heel wat spanning met zich mee. In Canada ging het mis en in Oostenrijk reden ze ook al een paar keer naast elkaar door de bochten. Volgens Brown zijn de gevechten geen probleem.

"Nee, ik denk dat de relatie die zij onderling hebben echt fantastisch is. We stoppen veel tijd en moeite in het opbouwen van ons team en de onderlinge band tussen mensen, en dat begint bij onze coureurs. We hebben ook gezien hoe ze het in Canada af hebben gehandeld, hoe ze zich daar gedroegen. Ik zie dan ook niet in waarom ze geen groot gevecht kunnen of mogen hebben tot het einde van het seizoen", zo stelt de CEO van McLaren tegenover de internationale media.

'Moge de beste winnen'

"Moge de beste van de twee winnen, en ik weet zeker dat ze elkaar na afloop de hand zullen schudden en elkaar zullen feliciteren. Ze willen allebei winnen, maar ik ken hun persoonlijkheden en ik weet hoe ze racen, dus ik zie geen reden waarom ze geen goede teamgenoten kunnen blijven onder die omstandigheden."

Momenteel staat Oscar Piastri voor Lando Norris in het kampioenschap. De twee coureurs schelen vijftien punten van elkaar. Max Verstappen zit momenteel achter Norris met 46 punten.