FIA reageert op bekendmaking van tegenkandidaat van Ben Sulayem

Voormalig steward Tim Mayer kondigde op vrijdag aan dat hij een gooi wil doen naar het presidentschap van de FIA. Hij gaat het opnemen tegen zittend president Mohammed Ben Sulayem, en dat kan mogelijk voor controverse zorgen. De FIA heeft nu voor het eerst gereageerd op de kandidaatstelling van Mayer.

Mayer heeft veel ervaring in de internationale autosport. Hij vervulde meerdere rollen binnen grote klassen en was in de afgelopen jaren regelmatig steward bij de Formule 1-weekenden. Hij was daarnaast ook betrokken bij de Amerikaanse Grands Prix. Vorig jaar werd hij door Ben Sulayem ontslagen, waarna hij kritisch reageerde op het fungeren van de FIA-president.

Nu gaat hij het opnemen tegen Ben Sulayem, en dat kan voor een harde strijd gaan zorgen. Mayer vindt dat de ledenclubs beter verdienen en hij wil het imago van de FIA verbeteren.

FIA komt met reactie op Mayer

De FIA heeft nu voor het eerst gereageerd op de kandidatuur van Mayer. In een statement hebben ze het over een democratisch proces waarbij eerlijkheid, transparantie en integriteit voorop staan: "In lijn met de toewijding van de FIA aan onpartijdigheid en gelijke behandeling van alle kandidaten, dienen medewerkers van de FIA tijdens het gehele proces strikte neutraliteit te bewaren."

Dat betekent dus dat de FIA geen kandidaat zal gaan voortrekken, en dat de huidige president Ben Sulayem geen voorkeursbehandeling gaat krijgen.

Werkzaamheden gaan door

De FIA zal in de komende maanden gewoon verder gaan met hun werkzaamheden: "De federatie blijft normaal functioneren en blijft haar verantwoordelijkheid nemen richting de leden en blijft de verantwoordelijkheden binnen alle takken van de autosport en mobiliteit nakomen."

Of er naast Mayer en Ben Sulayem nog meer kandidaten komen, is nog niet bekend. De presidentsverkiezing staat op 12 december op het programma. De verkiezingen vinden plaats tijdens een speciale vergadering in het Oezbeekse Tashkent.