Max Verstappen ontroert met prachtig gebaar voor jonge fan

Max Verstappen kende geen sterke vrijdag in Silverstone. In de eerste vrije trainingen vielen zijn prestaties tegen, maar hij maakte wel tijd voor een jonge fan. Red Bull bezorgde haar de dag van haar leven, en de beelden gaan als een lopend vuurtje het internet over.

De tribunes op het circuit van Silverstone zaten tijdens de eerste twee vrije trainingen al propvol. De Formule 1 leeft in het Verenigd Koninkrijk, en de fans juichen hard voor de teams en de coureurs. Jong en oud trekt naar het circuit, en dat zorgt voor prachtige taferelen. Toen Red Bull-teambaas Christian Horner in de Fan Zone op het podium verscheen, stond er een jonge fan vooraan.

Prachtige actie van Horner

Het meisje werd het podium op geroepen, en daar stelde Horner een prangende vraag: "Wie is je favoriete coureur?" Het meisje antwoordde met 'Max Verstappen', waarna Horner een vervolgvraag stelde: "Zou je het leuk vinden om Max Verstappen te ontmoeten?" Ze antwoordde enthousiast, en Horner hield zijn woord.

Wens komt uit

Voor aanvang van de tweede vrije training verscheen de jonge fan met haar ouders en knuffelbeer in de pitbox van Red Bull, waar ze plaatsnamen in de vipbox. Tijdens de livefeed werd ze uitgebreid in beeld gebracht, maar wat de kijker op de bank niet zag, was dat Horner de wens van de jonge fan liet uitkomen.

Verstappen laat harten smelten

Op sociale media is te zien hoe de mond van de fan openvalt zodra Verstappen de pitbox in komt lopen. Horner haalt Verstappen naar de achterzijde van de pitbox, waar de regerend wereldkampioen de tijd maakt om de jonge fan te ontmoeten. Op de ontroerende beelden is te zien hoe Verstappen haar met een grote grijns groet, en geduldig het gesprek aangaat. Het tafereel wordt afgesloten met een foto met Horner en Verstappen.