Plooij: "Toto Wolff echt ongelooflijk hard bezig om Verstappen te contracteren"

De toekomst van Max Verstappen blijft een veelbesproken onderwerp in de Formule 1-wereld. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, al bestaan daar ook twijfels over. Er wordt veel gespeculeerd, en volgens Jack Plooij kan dit weekend voor antwoorden zorgen.

Verstappen werd afgelopen week zeer nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Of hij deze stap echt gaat zetten, blijft onduidelijk. Hij wilde er niets over zeggen, en ook bij Mercedes gaven ze gen duidelijkheid. Toch is het nog steeds zo dat George Russell geen deal heeft besloten voor volgend jaar, en daardoor blijven de geruchten bestaan.

Toekomst van Russell

Volgens sommigen komt er snel duidelijkheid. Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij riep vorige week dat er duidelijkheid zou komen. In de ochtendshow op Radio 538 geeft hij een twist aan zijn eigen woorden: "Ik hoorde dus van de week na de race dat dit weekend het team van Mercedes bekend gaat maken dat George Russell gaat blijven bij het team."

Hij herhaalde daarmee zijn eerdere woorden, maar geeft er nu een ietwat vreemde draai aan: "Maar als dat niet gebeurt, dan is er dus echt wat aan de hand. Dan is Toto Wolff echt ongelooflijk hard bezig om Max binnen te harken. Dat hij dat graag wil, dat is allang bekend. En dat ze met elkaar hebben afgesproken om er niets over te zeggen, dat snap ik ook wel. Om niet te speculeren, laat ons dat maar doen."

Andere mening

Als Plooij wordt geconfronteerd met het feit dat hij snel van mening is veranderd, reageert hij enthousiast: "Ja, absoluut. Ik weet gewoon dat Verstappen gewoon in een auto wil rijden waarin je kan winnen. En als dat niet gebeurt, dan ga je toch kijken. Dan ga je toch kijken, wat zijn mijn opties, wat kan ik voor elkaar krijgen?"