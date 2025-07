"Verstappen haalt uit na geruchten over Mercedes en Russell"

Max Verstappen en George Russell zorgen dit jaar samen voor de nodige onrust in de Formule 1. Hun duels op de baan doen veel stof opwaaien, terwijl Verstappen ook kans lijkt te maken op Russells zitje bij Mercedes. Verstappen legt nu uit hoe het echt zit tussen hen.

Op de baan zijn Verstappen en Russell zeker geen vrienden van elkaar. Vorig jaar gooiden ze verbaal modder naar elkaar na een incident in Qatar, en hun clash in Spanje zorgde dit jaar voor veel woede en verbazing. Russell zorgde daarna voor nog meer onrust, door te stellen dat Mercedes in gesprek is met Verstappen.

Deze verhalen werden in de afgelopen dagen steeds luider en luider. Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports zou Verstappen al zijn jawoord hebben gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. In Silverstone wilde niemand deze verhalen bevestigen of ontkennen. Als Verstappen deze stap zet, zou dat ten koste gaan van Russell.

In Silverstone houdt hij zijn kaken stijf op elkaar, en wilde hij nergens zekerheid over geven.

Reactie op de geruchten

Over alle roddels van de afgelopen weken is Verstappen duidelijk in een interview met de Daily Mail: "Ik kan helemaal niets doen aan alle verhalen die worden opgeschreven. Ik geef er ook geen aandacht aan. Ergens anders rijden, of met iemand anders rijden gaat niet eens rond in mijn hoofd. Dat scenario bestaat in mijn hoofd niet."

De band met Russell

Verstappen wordt door de Britse krant ook gevraagd naar zijn band met Russell. De recente aanvaringen zorgen er volgens hem niet voor dat ze elkaar haten: "We kunnen met elkaar opschieten. We hebben onze momenten op de baan, maar het is allemaal in orde. We praten. We laten het gewoon achter ons, vanuit mijn kant wel tenminste. Je gaat gewoon verder met racen. Ik ben niet iemand die wrok koestert."