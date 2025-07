Brown fantaseert over vertrek van Verstappen: "Ramp voor Red Bull!"

De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Het zorgt voor de nodige vraagtekens, en McLaren-CEO Zak Brown gooit graag olie op het vuur. Hij speculeert uitgebreid over een mogelijke overstap naar Mercedes van Verstappen.

Verstappen rijdt nog steeds voor Red Bull Racing, maar in de afgelopen weken werd hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Volgens de geruchten zou hij zelfs al zijn jawoord hebben gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij zou dan het zitje van George Russell kunnen overnemen vanaf volgend jaar. In Silverstone wilde Verstappen er niets over zeggen, en de geruchten bleven bestaan.

Olie op het vuur

McLaren-CEO Zak Brown maakt gebruik van de situatie, en hij gooit wat olie op het vuur. Bij Viaplay spreekt hij zich uit: "Wij maken ons geen zorgen om onze twee coureurs. Ze racen graag voor McLaren, en wij vinden het geweldig dat ze voor Mercedes rijden. Wij zijn in deze situatie dus gewoon een soort van geïnteresseerde toeschouwer."

"Max in een Mercedes is absoluut een zenuwslopend vooruitzicht, want het is een team in opkomst. Dus je hebt Max dan in een Mercedes. Dat is echt heel spannend."

Ramp voor Red Bull

Het is nog niet zeker of Verstappen überhaupt de stap naar Mercedes gaat maken, maar Brown fantaseert er graag op los: "Ik denk dat het een ramp zou zijn voor Red Bull als hij daar zou vertrekken, want hij draagt het team overduidelijk."

"Ik geloof echt dat waar rook is, ook vuur is. Je vroeg me wie mij coureurs zijn voor volgend jaar, en ik kan je dat zonder problemen vertellen. Er lijkt verder veel onenigheid te bestaan. Hij heeft een contract, maar misschien ook weer niet, ik kan alleen maar toekijken."

Brown wijst op de exit clausules in het contract van Verstappen. De Nederlander staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull.