Norris twijfelt over kansen na ijzersterke vrijdag

Lando Norris kende vandaag een prima vrijdag op zijn thuiscircuit Silverstone. Hij werd enthousiast toegejuicht door de aanwezige fans, en hij reed de snelste tijd in de tweede vrije training. Norris was na afloop echter niet zeker van zijn zaak.

Voor Norris is de Britse Grand Prix altijd bijzonder. Het is immers zijn thuisrace, en het is ook de thuisrace van zijn team McLaren. Dit jaar is het weekend extra bijzonder, aangezien er een speciale tribune voor de fans van Norris is gebouwd. De fans op de 'Landostand' zagen hoe Norris een sterke tijd noteerde in de tweede vrije training. Hij oogde de hele dag fris, en kruiste de degens met de Mercedessen en Ferrari's.

Vrees voor Ferrari

Na afloop was Norris nog niet zeker van zijn zaak, zo stelt hij bij Sky Sports: "Op de zachte banden reden we een snelle tijd, maar ik ben ik, en ik dat dat de Ferrari's over het algemeen heel snel waren vandaag. Morgen zullen ze dat ook zijn."

Werk aan de winkel

Norris stelt dan ook dat McLaren nog aan de bak moet gaan: "Om eerlijk te zijn denk ik dat we zeker wat werk te doen hebben. Het zag er vandaag misschien té goed uit, zoals altijd. Ferrari komt altijd terug naar de derde plaats, zoals ze afgelopen weekend deden. Ik zou dus zeggen dat ik tevreden ben met vandaag, maar er is nog niets waar ik al heel trots op kan zijn."

Norris niet tevreden

Norris was zelfs niet helemaal tevreden met zijn eigen resultaat. De McLaren-coureur blijft opvallend zelfkritisch: "Het was nog steeds een beetje lastig, het was niet zo dat het zo makkelijk ging zoals ik eigenlijk had verwacht. Het was zeker een sterk rondje dat ik wist te rijden in de tweede vrije training, maar het is nu nog niet sterk genoeg."