Verstappen botst met engineer tijdens vrije training

Max Verstappen heeft geen goede eerste dag achter de rug in Silverstone. De Nederlander kwam er in beide vrije trainingen niet aan te pas, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Het resulteerde ook weer in een opvallend radiobericht.

Verstappen kampte in de tweede vrije training weer met de nodige problemen. Hij meldde vroeg in de sessie dat zijn voorbanden niet deden wat ze moesten doen, en in het laatste gedeelte van de training ging hij ook wijd. Uiteindelijk noteerde hij de vijfde tijd op een achterstand van 0,498 seconden op de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris.

Radioproblemen

Het liep niet op rolletjes voor Verstappen, en dat resulteerde weer in een vinnig radiobericht. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase meldde Verstappen dat hij hem niet goed kon verstaan: "Sorry Max, je radio is niet helemaal duidelijk..." Verstappen onderbrak hem: "Ja, gelukkig niet." Welk radiobericht Lambiase niet goed kon verstaan, is niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval duidelijk dat Verstappen aan het worstelen was.

Lambiase is terug

Het goede nieuws was in ieder geval dat Lambiase weer aanwezig was. De trouwe race-engineer ontbrak afgelopen weekend op de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij werd toen vervangen door Simon Rennie, die normaal gesproken op het hoofdkwartier van Red Bull werkt in Milton Keynes.

Problemen voor Red Bull

In de eerste vrije training liep het nog minder goed bij Verstappen. Hij kwam toen niet verder dan de tiende tijd, en moest ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lewis Hamilton. Verstappen was in de eerste training overigens niet de snelste Red Bull-coureur. Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson waren toen sneller met de zevende en de achtste tijd.

Het is voor Verstappen hopen dat het in de rest van het weekend wel beter gaat, want anders kan zijn achterstand in het wereldkampioenschap nog meer groeien.